In provincia di Trapani sono state arrestate 22 persone ritenute legate al boss mafioso

Diretta/ Trapani-Andria (risultato live 0-1) streaming video e tv : Quinto gela il provinciale di Erice : Diretta Trapani-Andria: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma domenica 15 aprile 2018.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 14:42:00 GMT)

Nascite - lavoro - ricchezza. Uno studio ci dice come è cambiata la provincia di Trapani : ECONOMIA E lavoro Il taso di occupazione è pari al 34,5% in aumento rispetto al 2001 ma 10 punti percentuali in meno rispetto al 2011. Si riduce il tasso di disoccupazione dal 24,5% al 19,6% però ...

Il detenuto della provincia di Trapani che fa causa al carcere : Mi pagano poco : Un detenuto della provincia di Trapani, Giuseppe P, 55 anni, ha fatto causa al carcere di Pavia, dove è recluso, perchè sostiene di essere stato 'sfruttato' e sottopagato per il lavoro svolto in ...

Uil - rinnovati i vertici in provincia di Trapani : 'Turismo, commercio e servizi - afferma D'Angelo - sono tre settori tra di loro strettamente legati e che in un territorio come il nostro dovrebbero trainarne l'intera economia. Nei fatti, purtroppo, ...

Aeroporto Trapani - ieri la protesta. Intanto l'ex provincia perde 2 - 5 milioni : Tanta, ma non tantissima gente ieri alla manifestazione di protesta per l'Aeroporto di Trapani Birgi davanti alla prefettura. Con l'iniziativa promossa dal Comitato per la salvafuardia e il ...