In Italia ci si sposa sempre più tardi E sempre meno

(Di giovedì 19 aprile 2018)piùdi. Sono queste le due tendenze principali che caratterizzano oggi i matrimoni in, secondo quanto riporta un'analisi del Sole 24 Ore condotta su dati Istat. Nel 2016 gli uomini si sonoti in media a 37 anni, le donne a 33: un'età che è maggiore di tre anni rispetto a 12 anni prima.C'è una differenza tra uomo e donna."Per entrambi si tratta grosso modo di tre anni in più rispetto a dodici anni prima, ma queste ultime tendono a essere più giovani, dunque – relativamente parlando – per loro l'età media al matrimonio è aumentata con maggior velocità che per i maschi".Aumenta, più in fretta, l'età delle spose."È aumentata l'età degli sposi, e ancora più in fretta quella delle spose, tanto che addirittura la combinazione di età ...