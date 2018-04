Impresa | puntiamo sul mercato internazionale E basta con l’alibi della Cina

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 aprile 2018) Nel post precedente avevamo cominciato a segmentare il quadro del sistema manifatturiero italiano: quale area, quale insieme o sottoinsieme, può davvero candidarsi a far ripartire l’economia italiana? Abbiamo mostrato graficamente che le aree a1)interno/economia di borgo e a2)interno/economia nazionale sono evidentemente sature: la vera risorsa per espandere la nostra economia nel manifatturiero è costituita dal mondo b3)/economia. La grancassa mediatica nazionale dice che siamo un Paese a forte esportazione: balle, la musica è ben diversa. Meglio conoscere e afferrare bene alcuni numeretti poco confortanti. E sconosciuti. Le cose stanno andando a passo di gambero. Dico subito che si tratta soltanto di ordini di grandezza utili per afferrare bene la sostanzasituazione. Essi ci dicono una verità amara, sottaciuta in casa ...