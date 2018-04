Il Toro non è ancora stanco | nuovo mercato rialzista in arrivo?

Toro e Milan fanno troppo poco. E il punto non serve a nessuno : Granata storditi dall'inizio e poi imprecisi, la squadra di Gattuso è meglio organizzata ma davanti non punge. E i rispettivi obiettivi sfumano Eccolo, il classico pari che serve a nessuno. Partita ...

Trollhunters - su K2 la serie di Guillermo del Toro : i troll non sono mai stati così simpatici : Dalla fantasia dell’acclamato regista Guillermo del Toro, fresco dell’Oscar per La forma dell’Acqua, sbarca sulla tv italiana la più importante saga animata dell’anno: trollhunters – I racconti di Arcadia, con un debutto in anteprima assoluta lunedì 9 aprile alle ore 19.55 su K2, per poi partire dal 17 aprile martedì-venerdì alle ore 20:10. Il titolo originale è trollhunters Tales of Arcadia e si tratta di una produzione Dreamworks ...

NBA 2018 : Philadelphia non si ferma più - OK Golden State e Toronto - Utah vola ai playoff : Ultime giornate della stagione regolare, ultime occasioni per sistemare la propria condizione di classifica in vista dei playoff. Sette partite tra la serata e la notte italiane valide per l’NBA 2018. Con la 14esima vittoria consecutiva, i Philadelphia 76ers si dimostrano in gran forma in questo finale di stagione, grazie al quale sono andati a prendersi, almeno per ora, la terza posizione in classifica. Oggi a fare le spese della marcia ...

L’Inter spreca - Ljajic la castiga Festa Toro|La classifica Napoli - rimonta show nel finale. La Juve non scappa : Partita giocata meglio dai nerazzurri che scipano diverse palle gol colpiscono un palo con Rafinha, senza contare le parate di Sirigu. Ma vengono puniti in contropiede

“Non ballo!”. Terremoto ad Amici. L’antico idillio tra Anbeta Toromani e Alessandra Celentano è finito. Di fronte alle parole pesanti della maestra di danza - la ballerina volta le spalle con sdegno : tensione alle stelle : Il talent è entrato nel vivo e ormai la competizione si è fatta ‘tagliente’. Il serale di Amici sta già riservando diversi colpi di scena, ovviamente all’insegna della polemiche. Abbiamo visto che in trasmissione c’è stato un nuovo grande ritorno, ovvero quello dell’amata ballerina Anbeta Toromani che da qualche tempo si era dedicata esclusivamente alla sua carriera nei teatri. La ‘protetta’ di Alessandra Celentano però ha stupito tutti ...

Amici - Alessandra Celentano schiera Anbeta per umiliare Valentina - Maria svela : «La Toromani non voleva esibirsi» : Non poteva mancare durante il serale di Amici l'ennesima lite con A lessandra Celentano . 'Vittima' della severa insegnante di danza è in questa edizione Valentina Verdecchi della squadra bianca. ...

Serie B - Parma-Palermo 3-2 : Calaiò cala il tris. Al Palermo non bastano NesTorovski e Rajkovic : Decisivo. Letale. Mortifero. Emanuele calaiò, con la sua tripletta, regala un successo prestigioso al Parma di D'Aversa: il 3-2 sul Palermo offre agli emiliani l'occasione di vivere la parte finale ...

DIRETTA / Parma Palermo (risultato finale 3-2) streaming video e tv : NesTorovski e Rajkovic non bastano! : DIRETTA Parma Palermo info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del recupero di lusso di Serie B al Tardini (oggi 2 aprile)(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 22:25:00 GMT)

Gira tutto bene a Cagliari - ma il Toro non può fare a meno di super Ljajic : Al Toro che batte in trasferta 4-0 il Cagliari Gira tutto bene per alcune ragioni al di là del risultato. Il commento di Giuseppe Culicchia nella consuete rubrica Il Toro è casa mia .

Mazzarri non cambia. Toro - il casting può attendere : Dopo quattro ko di fila granata oggi a Cagliari: vietato sbagliare. Il tecnico rimanda il lancio dei giovani: 'Ora mi interessa l'equilibrio' I l casting può attendere. Perchè persa la scia Europa, c'...

Branko di aprile : Toro profumo d'amore - Leone non è il momento di esagerare : La forma fisica è buona, siete belli e attraenti; nello sport otterrete ottimi risultati Cancro La vacanze di Pasqua non potevano cadere nel miglior momento. Già a Pasquetta la Luna raggiunge Giove ...

F1 Toro Rosso - Gasly : «Dobbiamo fare in modo che il problema non ricapiti». : TORINO - La gara ha messo in luce i problemi della power unit Honda, come era già accaduto lo scorso anno con la McLaren, dopo i test di Barcellona particolarmente incoraggianti. Grande delusione e ...

Toro - i conti non tornano. Soltanto gli stipendi sono da zona Europa : Ingaggi aumentati ma classifica peggiore di un anno fa. Spesi 1,25 milioni per punto, Crotone il club più virtuoso Società tra le più virtuose d'Italia, ma conti in rosso nel rapporto stipendi/...

Da sogno a incubo : Toro - il gruppo non c'è più : Dopo 4 ko di fila esplodono i guai tecnici e di comportamento. Belotti: 'È tutto difficile, restiamo uniti' Prestazioni a picco, big deludenti e un dubbio sempre più ingombrante: un gruppo disunito. ...