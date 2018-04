ilfattoquotidiano

: FQ-Il tornado spezza gli alberi e scoperchia la casa del vicino mentre lui filma tutto. La forza dei venti nel sud… - paolocoa : FQ-Il tornado spezza gli alberi e scoperchia la casa del vicino mentre lui filma tutto. La forza dei venti nel sud… - Cascavel47 : Il tornado spezza gli alberi e scoperchia la casa del vicino mentre lui filma tutto. La forza dei venti nel sud del… -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Un ragazzoil sopraggiungere delche si è abbattuto nel sud del Mississippi. Ilclassificato in base alla scala Fujita come EF2, quindi con forte intensità e venti stimati fino a 185 km/h, ha travolto diversi centri abitati, lasciando alle sue spalle una scia di devastazione. Nelle immagini il vento piega glicome fuscelli e riesce are il tetto di un’abitazione, spazzandolo via con furia devastante. Il National Weather Service, agenzia governativa che si occupa della previsione e prevenzione di tali eventi, ha confermato che nella zona si sono abbattuti ben seiche hanno prodotto danni a numerose strutture, ferendo una persona e lasciando sul campo sessanta sfollati L'articolo Ilgliladellui. La forza dei venti nel sud del Mississipi proviene da Il Fatto Quotidiano.