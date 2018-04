Il settore dei videogiochi in Italia nel 2017 è un giro d' affari di quasi €1 | 5 miliardi

eurogamer

: Certificato dalla Corte dei Conti il rinnovo del contratto del settore ‘Istruzione e Università’. Siamo molto soddi… - valeriafedeli : Certificato dalla Corte dei Conti il rinnovo del contratto del settore ‘Istruzione e Università’. Siamo molto soddi… - sscnapoli : ?? #JuveNapoli ?? info biglietti ?? - PediciniM5S : LA #SICILIA ALLO SBANDO, totalmente abbandonata a se stessa soprattutto nel settore dove dovrebbe essere regina: la… -

(Di giovedì 19 aprile 2018) AESVI, l'Associazione che rappresenta l'industria deiin, rende noti oggi i dati sul mercato e sui consumatori diinnel. Ilnel suo complesso registra und'di1,5di euro e conferma l'andamento positivo in corso ormai da diversi anni su tutti i suoi segmenti come console (+ 8,6%), accessori (+ 10,5%), software fisico (+7%) e software digitale.Tutti i dettagli nel comunicato:Per glini isono divertimento, interazione, intrattenimento, competizione e immersività. 6 genitori su 10 affermano di giocare con i loro figli e ritengono che videogiocare sia un'attività divertente da fare in famiglia, un modo piacevole per passare del tempo insieme.Read more…