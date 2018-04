Il Segreto | anticipazioni puntate spagnole | la verità su Saul e Prudencio

Anticipazioni Il Segreto : le novità sulla scomparsa di CARMELITO : Nei nostri post dedicati alle Anticipazioni de Il Segreto vi abbiamo parlato della scomparsa del piccolo CARMELITO: com’è già noto, il figlio di Severo Santacruz (Chico Garcia) e Candela Mendizabal (Aida De La Cruz) verrà rapito nel bel mezzo del banchetto allestito per il matrimonio tra Carmel Leal (Raul Peña) e la maestra Adela (Ruth Llophis); la trama, partendo da questo incipit, si macchierà presto di risvolti drammatici… Come ...

Il Segreto / Anticipazioni settimanali : Beatriz e Aquilino - la fuga romantica a Parigi : Il Segreto, trame e Anticipazioni settimanali: Beatriz e Aquilino si concedono una romantica fuga a Parigi piena di bugie, come andrà a finire? Scopriamo cosa accadrà...(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 08:07:00 GMT)

Il Segreto - anticipazioni spagnole : Fernando Mesia torna a Puente Viejo? Video : Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato agli spoiler su Il Segreto [Video], la popolare soap opera che alcune settimane fa ha visto l'ingresso dei fratelli Ortega e di Julieta Uriarte. Quest'ultima e Saul hanno intrapreso una relazione sentimentale che non verra' vista di buon occhio da donna Francisca. Nel frattempo dalla Spagna giungono delle clamorose anticipazioni che potrebbero sconvolgere la vita di alcuni personaggi di Puente Viejo. Di ...

Il Segreto - Julieta sospetta di Saul : anticipazioni puntata di venerdì 20 aprile : Una nuova puntata de Il Segreto va in onda venerdì 20 aprile alle 21.25 su Canale 5. Secondo appuntamento in prima serata per la soap spagnola dopo il cambio di giorno di messa in onda. IL Segreto | LEGGI: Il Segreto, anticipazioni dal 16 al 20 aprile Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di nota della soap è quella di Donna Angustias ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di giovedì 19 e venerdì 20 aprile 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 19 e venerdì 20 aprile 2018: Tutta Puente Viejo dà l’addio a Fe… Emilia è in ansia per il comportamento di Beatriz e per il gossip che coinvolge quest’ultima e Aquilino. Beatriz propone ad Aquilino di fare una fuga romantica a Barcellona o a Madrid. Camila tenta di convincere Hernando che la cosa migliore per loro sarebbe accettare il prestito di Nicolas, ma lui non vuol proprio ...

Il Segreto - anticipazioni puntate dal 23 al 28 aprile 2018 : Beatriz è delusa, le anticipazioni della soap iberica il Segreto mostreranno che la giovane non riesce ad arrendersi all’evidente amore di Matias per Marcela. Il giovane Castaneda, infatti, confiderà alla madre, durante le puntate Il Segreto trasmesse da lunedì 23 a sabato 28 aprile 2018, di essersi incontrato con l’ex amante, ma solo per ribadire ancora una volta la fine della loro relazione. anticipazioni Il Segreto: Beatriz è ...

Il Segreto anticipazioni spagnole : Fe tenta il suicidio : anticipazioni spagnole Il Segreto: Fe accusata della scomparsa di Nazaria pensa al suicidio Le anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano che Fe cerca di suicidarsi. La simpatica e dolce domestica viene trovata da Mauricio con una corda legata al collo. L’idea di togliersi la vita arriva quando tutto Puente Viejo inizia ad avere dei dubbi […] L'articolo Il Segreto anticipazioni spagnole: Fe tenta il suicidio proviene da Gossip e ...

Il Segreto - anticipazioni spagnole : Fernando Mesia torna a Puente Viejo? : Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato agli spoiler su "Il Segreto", la popolare soap opera che alcune settimane fa ha visto l'ingresso dei fratelli Ortega e di Julieta Uriarte. Quest'ultima e Saul hanno intrapreso una relazione sentimentale che non verrà vista di buon occhio da donna Francisca. Nel frattempo dalla Spagna giungono delle clamorose anticipazioni che potrebbero sconvolgere la vita di alcuni personaggi di Puente Viejo. Di cosa ...

Anticipazioni Il Segreto : cosa nasconde NAZARIA??? : La telenovela Il segreto, nell’arco dei prossimi mesi di programmazione, sarà caratterizzata da diversi colpi di scena e uno di questi riguarderà l’ambigua Nazaria Gorostiza (Cayetana Cabezas), la sposa per procura del capomastro Mauricio Godoy (Mario Zorrilla). Scopriamo perciò insieme in quale storyline verrà coinvolta la falsa cugina di Francisca Montenegro (Maria Bouzas)… Dando uno sguardo alle Anticipazioni scopriamo che ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 23-28 aprile 2018 : Julieta sul punto di denunciare Saul! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 23 aprile a sabato 28 aprile 2018: Pedro lascia Dolores! Julieta vuole denunciare Saul! Beatriz in lacrime! Anticipazioni Il Segreto: continuano gli intrighi di Francisca contro Julieta che accusa Saul di essere il mandante dell’incendio in cui è morta Ana! Momenti di sconforto per Beatriz, Dolores riceve i documenti del divorzio! Emozioni, lacrime, rabbia e gioia traspaiono ...

Anticipazioni Il Segreto : FRANCISCA chiede a SAUL di scegliere tra JULIETA e la sua libertà! : Nei nostri precedenti post dedicati alle Anticipazioni della telenovela Il Segreto, vi abbiamo parlato dell’arresto di SAUL Ortega (Ruben Bernal): geloso per la vicinanza tra quest’ultimo e JULIETA Uriarte (Claudia Galan), il cattivissimo Prudencio (Josè Milan) utilizzerà un Segreto del passato per “fare rinchiudere” il fratello tra le sbarre… Cosa succederà? Come abbiamo già avuto occasione di anticipare, SAUL e ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 23 al 28 aprile 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 23 a sabato 28 aprile 2018: Matias dice la verità alla madre: è andato a parlare con Beatriz, ma solo per confermare che non vuole più avere niente a che fare con lei. Beatriz torna a casa distrutta, mentre Matias regala a Marcela un orsetto di peluche che la ragazza desiderava tanto da bambina. Aquilino comunica ai Dos Casas che ha affittato una casetta in periferia, ma confessa a Beatriz ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di martedì 17 e mercoledì 18 aprile 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 17 e mercoledì 18 aprile 2018: Hernando Dos Casas e Nicolas Ortuño riescono fortunatamente a chiarirsi, così i due recuperano la loro amicizia… Aquilino Benegas approfitta del prestito concesso a Hernando Dos Casas, in modo da metterlo alle strette… Prudencio mostra a Julieta la nuova abitazione in cui alloggerà insieme a sua nonna, ma a sorpresa la casa è stata devastata. Si suppone che ...

Il Segreto anticipazioni : cosa succederà entro METÀ MAGGIO 2018? : Negli episodi de Il Segreto in onda su Canale 5 a METÀ MAGGIO 2018 succederà di tutto: scopriamo insieme i fatti più salienti delle vicende ambientate a Puente Viejo col nostro post che ricapitola tutte le anticipazioni: Marcela lascia Matias! Certa che il marito Matias (Ivan Montes) abbia difeso Beatriz (Giulia Charm) dal tentativo di violenza di Aquilino (Raul Tortosa) soltanto perché ancora innamorato di lei, Marcela (Paula Ballesteros) ...