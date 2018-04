Il rumore del Mare ala Museo Diocesano di Caltagirone

Jabra lancia la gamma Engage - con tecnologia di cancellazione del rumore : Jabra lancia la gamma Engage di cuffie professionali che fissano nuovi standard qualitativi. I microfoni con tecnologia di cancellazione del rumore, raggio d’azione e densità coperti tre volte in più rispetto alle tecnologie concorrenti, nuove funzionalità di sicurezza e ampliata area di mobilità: Jabra migliora il confronto telefonico tra gli specialisti delle imprese e i loro clienti Si tratta di cuffie wireless che mirano a stabilire nuovi ...

5 aprile 2018 "Il rumore della vittoria" : I ragazzi davanti alla cinepresa raccontano di come lo sport ha permesso loro di superare queste barriere e degli enormi sacrifici fatti per arrivare a indossare la maglia azzurra, l'ambizione più ...

Nuovi auricolari bluetooth - con cancellazione del rumore : Elite 65e by Jabra : I Nuovi auricolari Elite 65e includono la soluzione di cancellazione del rumore, sia attiva che passiva, assicurando un’esperienza sonora nitida e senza alcun disturbo. Questi auricolari senza fili, e con archetto da collo, sono progettati per le chiamate e per la fruizione della musica wireless, e offrono due livelli di cancellazione del rumore; compresa la soluzione ANC di Jabra (Active Noise Cancellation), tra le più apprezzate ...

Al via a Pontecagnano le riprese del film 'Senza far rumore' : Tutto pronto per il primo ciak del film 'Senza far rumore' del regista salernitano Luca Guardabascio. Una pellicola che ha una missione ben definita: NO alla violenza sulle donne! Il film, tratto dall'...

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus/ Efficace riduzione del rumore - non convincono le Emoji AR : Tra pochi giorni Samsung Galaxy S9 e S9 Plus arrivano ufficilamente sul mercato. Promossa la riduzione del rumore, soprattutto nelle foto notturne, non convincono le Emoji AR.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 10:03:00 GMT)

"La fabbrica" : il rumore del passato : La rassegna invernale prende vita da febbraio ad aprile la domenica pomeriggio mentre la rassegna estiva si terrà da giugno a settembre, in tutto circa dieci spettacoli teatrali, fornendo una ...

“Disgustoso e terrificante : non potevo crederci”. Spesa choc al supermercato. Tornano a casa e mettono in ordine - poi vanno a letto. Ma nella notte sentono un rumore e quello che vedono li lascia tramortiti : “Mi guardava negli occhi”. La denuncia fa il giro del web : Quando sono andati a fare la Spesa non pensavano che si sarebbero trovati di fronte a una scena così terrificante e in effetti quel giorno difficilmente potranno dimenticarlo. Salma Riaz è una donna britannica di 32 anni madre di due bambini, con il marito Kamran erano andati al supermercato in un giorno come tanti. Avevano deciso comprare delle prugne in una di quelle vaschette di plastica preconfezionate. Poi sono tornati a casa e tutto ...

Levante : da oggi in radio : “1996 La stagione del rumore” il nuovo singolo : Da oggi arriva in radio il nuovo singolo di Levante “1996 La stagione del rumore”, quarto estratto dall’album “Nel caos di stanze stupefacenti” (Carosello) in uscita alla vigilia della partenza del nuovo spettacolo live “Caos in teatro” nei teatri italiani che debutterà il 24 febbraio da Spoleto. 1996 LA stagione DEL RUMORE è un brano uptempo, scritto dalla stessa Levante, simil rap che evoca le sonorità della scena hip hop italiana anni ’90. ...

Testo e audio 1996 La stagione del rumore di Levante - il nuovo singolo prima del tour nei teatri : 1996 La stagione del rumore di Levante è il nuovo singolo della cantante atteso in rotazione radiofonica per domani, venerdì 23 febbraio. Nuove estratto dall'album Nel caos di stanze stupefacenti, alla vigilia della tournée nei teatri d'Italia, Levante torna in radio con il nuovo singolo. 1996 La stagione del rumore di Levante vanta tra i compositori Dario Faini. Alla canzone ha collaborato la stessa Levante, al secolo Claudia Lagona, che ...

Ricerca : più bravi con i calcoli se si ascolta il rumore della pioggia o la musica : Il silenzio è d’oro? Non per chi deve svolgere calcoli. Per migliorare l’abilità aritmetica sono più preziosi il rumore della pioggia o l’ascolto di un sottofondo ritmico e stimolante, come un tempo allegro di una sinfonia di Beethoven. Lo afferma lo studio When listening to rain sounds boosts arithmetic ability (DOI 10.1371/journal.pone.0192296) del dipartimento di Psicologia dell’Università di Milano-Bicocca, pubblicato sulla rivista ...