Il racconto di Sandra | “Non lasciatemi sola nella lotta contro Satana” 

lastampa

: RT @maolindas: Bellissimo questo racconto sull'Amore, che solo gli animali ci sanno donare, quando siamo disposti ad accoglierli nel nostro… - sandra_archetti : RT @maolindas: Bellissimo questo racconto sull'Amore, che solo gli animali ci sanno donare, quando siamo disposti ad accoglierli nel nostro… - villano_sandra : Prepariamoci agli shorts! Con #gambe da urlo!!! Come ho fatto a dire addio alla #ritenzione dopo averne provate a m… - danieladomenici : Dialoghi con il testo – diari di lettura su favola, racconto, romanzo, di Claudia Dinale e Sandra Tassi, Archimede… -

(Di giovedì 19 aprile 2018) «Stondo e non so quando finirà. Lo voglio chiedere urlando: aiutateci!».è una distinta signora di 45 anni, sposata, con due figlie già grandi. Vive in una grande città del Nord Italia. Da dieci anni, racconta scandendo le parole con pacatezza quasi non parlasse di sé, è assalita da strani fenomeni. I tanti esami clinici non sono riusc...