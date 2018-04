Il quadro B del modello 730 2018 | novità sul comodato breve

Sequestrato quadro raffigurante Bacco della scuola del Caravaggio : In Svizzera i Carabinieri hanno trovato beni e conti correnti riconducibili a Santo Abossida, morto alcuni anni fa. Per gli inquirenti

Padre Rocco Camillo : quadro rubato recuperato. Fedeli erano pronti a colletta : Denunciato per furto restauratore romano di 46 anni Roma – Di seguito le parole del parroco della chiesa Santa Maria in Valicella, Padre Rocco Camillo. “La sparizione di questo quadro aveva destato molta preoccupazione tra i Fedeli, anche perché ci erano molto affezionati. Era il Sacro Cuore di Gesù. Si erano già attivati per fare una colletta per comprare qualche altra cosa perché non erano abituati a vedere il posto del Sacro ...

Mafia : legale Dell'Utri - subisce segregazione carceraria con quadro clinico devastante : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) - "La Corte europea dei diritti dell'Uomo di Strasburgo annullerà la sentenza di condanna per Marcello Dell'Utri, proprio come ha già fatto con Bruno Contrada, ma questa sentenza probabilmente arriverà quando Dell'Utri avrà scontato già la sua pena, in condizioni di salu

L'autore del murales davanti alla Mole : "La mia arte di strada vale 4 mila euro al metro quadro" : ... prima Roma per studiare alla Scuola Internazionale di Comics, poi Bologna per farsi le ossa con cartoon e pubblicità e adesso milano da cui raggiunge ogni parte del mondo: 'Non sto mai fermo. Ho ...

quadro clinico ed evoluzione della Sindrome di Turner : La Sindrome di Turner è una condizione clinica causata da alterazioni numeriche e strutturali del cromosoma X. È uno dei più comuni disordini cromosomici, presentando una prevalenza che va da 1:2500 a 1:3000 nei soggetti femminili. Il Quadro clinico è estremamente variabile; alcune delle manifestazioni cliniche della Sindrome di Turner sono presenti sin dalla nascita e anche nella vita intrauterina, mentre altre sono sfumate e possono ...

Ricerca : il Consiglio nazionale delle ricerche e Italtel firmano un accordo quadro : È stato siglato da Massimo Inguscio, presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e Stefano Pileri, AD Italtel, un protocollo d’intesa di ampio respiro per la Ricerca, il trasferimento tecnologico e l’innovazione nell’ambito di tematiche dell’Information & Communication Technology quali le reti a banda ultralarga, la telemedicina, i Big Data, le reti per l’energia, l’industria 4.0, le Smart City e la ...

Realizzato modello 3D della struttura geologica dell’Etna : una nuova ipotesi sul quadro evolutivo del vulcano : Una modellazione 3D della struttura geologica dell’Etna ha permesso di calcolare, con più precisione, il volume dell’edificio vulcanico e ricostruire la variazione nel tempo del tasso eruttivo. A metterla a punto un team di ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e vulcanologia – Osservatorio Etneo (INGV-OE) e dell’Università di Catania-Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali (DSBGA). Lo studio, ...

Filippine - Duterte contro l’Onu. L’inviata Tauli-Corpuz nella lista dei terroristi : ‘Vivo in attesa degli squadroni della morte’ : “Prima di tutto vennero a prendere…” i narcotrafficanti, spesso uccisi con esecuzioni sommarie, poi passarono agli attivisti per i diritti umani, spacciati per terroristi. Sembra di leggere il sermone di Martin Niemöller, attribuito erroneamente a Bertold Brecht, quando si vedono gli sviluppi politici nelle Filippine e la follia autoritaria del presidente Rodrigo Duterte, l’uomo del popolo che ha fatto della lotta al terrorismo e al ...