ilpost

: RT @ilpost: Il presidente di Save the Children si è dimesso per aver coperto un dirigente che si era comportato in maniera inappropriata co… - masardu : RT @ilpost: Il presidente di Save the Children si è dimesso per aver coperto un dirigente che si era comportato in maniera inappropriata co… - byleivamiguel : RT @notiveri: Il presidente di #SavetheChildren si è dimesso per aver coperto un dirigente che si era comportato in maniera inappropriata c… - Akamissing : RT @ilpost: Il presidente di Save the Children si è dimesso per aver coperto un dirigente che si era comportato in maniera inappropriata co… -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Alan Parker,della nota ongthe, si èperunche si era comportato in maniera inappropriata con alcune colleghe. Il mandato di Parker sarebbe scaduto a dicembre, ma in un comunicato ha Ildithesi èperunche si era comportato in maniera inappropriata con alcune colleghe Il Post.