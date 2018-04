Il Pd conferma | no ai 5 Stelle Passa la linea dei renziani doc Sì solo al governo del

Delrio conferma linea Pd : "Non incontriamo i 5 stelle" : Il nuovo no del Pd a un incontro con il Movimento 5 stelle arriva attraverso Graziano Delrio, ministro delle infrastrutture uscente. "Io non voglio che la politica italiana torni trasformista - ha spiegato Delrio - Non incontriamo i Cinquestelle: primo perché ci sono le consultazioni, secondo perché Di Maio non ha un incarico dal Presidente Mattarella, ...