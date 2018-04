Il mondo dell’arte alla Fondazione Prada

Il calcio e il mondo dell’arte in mostra a Miami : Il titolo non poteva essere più esplicito: The World’s Game: Fútbol and Contemporary Art. E a grado di popolarità siamo sicuri al 100% che la mostra sbaraglierà. Perché? La risposta è facile: perché quando si parla di pallone, e non solo in Italia, l’attenzione sale alle stelle. L’obiettivo della mostra, che coincide col Campionato mondiale 2018, è altrettanto chiaro: esplorare come lo sport abbia stimolato gli artisti a riflettere sulle sue ...