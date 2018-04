Il governo francese ha confermato che il comandante libico Khalifa Haftar è ricoverato in

Il Louvre dice 'no' al governo francese : la Gioconda non andrà in tour : La Gioconda non si tocca, non si sposta né si presta. È un capolavoro 'talmente fragile' che non può essere mosso dalla sua collocazione attuale. Il direttore del Louvre, Jean-Luc Martinez, ha messo ...

Con la mossa di Cdp su Telecom parte l’offensiva anti francese del governo : Il governo italiano batte un colpo, comincia la grande offensiva anti francese: è partita la guerra di liberazione di Telecom Italia. Dopo averla privatizzata nell’ormai lontano 1997, Roma attraverso il suo braccio finanziario Cassa Depositi e Prestiti punta a ritornare nel capitale dell’ex monopolista del telefono, acquistando una quota pari al 5...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 marzo : L’eurodeputata della sinistra e il collega ecologista francese invitano il Partito democratico a trattare con il M5s (e con LeU) per “costruire – scrivono – l’alternativa a un governo che aprirebbe le porte al nazionalismo - al razzismo - alla xenofobia” : L’appello “Bisogna trattare con il M5S contro il rischio neofascista” Durand e Spinelli – I due eurodeputati di sinistra ai Dem: “Compiacersi all’opposizione non è all’altezza della sfida” di Pascal Durand* e Barbara Spinelli** Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Pic Indolor. “Gentiloni rassicura i leader europei. Telefonate con Merkel e Macron” (Corriere della sera, 7.3). Tranquilli, amici, non ho sentito niente. Elettore a ...