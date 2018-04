Il Google Play Store dà i numeri | ecco alcune interessanti statistiche

Tutte le novità di Google Assistant - Maps - Duo - Presentazioni e Play Store : Scopriamo le novità introdotte con l'aggiornamento di alcune delle applicazioni più utilizzate di Google, a partire da Google Assistant, senza scordare il Play Store e Google Maps. L'articolo Tutte le novità di Google Assistant, Maps, Duo, Presentazioni e Play Store proviene da TuttoAndroid.

La sicurezza di Google Play Store e Google Maps è messa a rischio da contenuti malevoli : Sono numerose le false applicazioni presenti sul Play Store utilizzate per sorvegliare gli utenti a loro insaputa, mentre Google Maps è pieno di contenuti falsi, recensioni non veritiere e contenuti creati appositamente. L'articolo La sicurezza di Google Play Store e Google Maps è messa a rischio da contenuti malevoli proviene da TuttoAndroid.

35 app di pseudo-sicurezza smascherate sul Google Play Store : smascherate sul Google Play Store ben 35 applicazioni di pseudo-sicurezza che promettono una protezione mai realmente fornita: si tratta di fatto di app completamente inutili e piene di pubblicità. L'articolo 35 app di pseudo-sicurezza smascherate sul Google Play Store proviene da TuttoAndroid.

Google Maps - Google Home - Google Play Musica e G Suite - quante novità interessanti : Indicazioni più naturali per Google Maps, indicazioni da Google Home, nuove impostazioni per la privacy in Google Play Music e nuovi strumenti per gli amministratori G Suite: quanta carne al fuoco per le applicazioni Google. L'articolo Google Maps, Google Home, Google Play Musica e G Suite, quante novità interessanti proviene da TuttoAndroid.

Google affinerà la 'guida ai servizi di streaming' su Play Film - foto e apk download - : Nel codice infatti sono presenti riferimenti alla possibilità di selezionare attraverso un wizard i servizi di streaming a cui siamo interessati.

Sony potrebbe lanciare uno smart display con Google Assistant in estate : Stando alle ultime indiscrezioni, Sony nel corso dell'estate dovrebbe lanciare uno smart display prodotto in collaborazione con Google. Ecco tutti i dettagli L'articolo Sony potrebbe lanciare uno smart display con Google Assistant in estate proviene da TuttoAndroid.

Il pinguino di Google Play ti truffa? : Un innocuo gioco di Android è diventato uno dei metodi più efficaci per truffare i propri gamers. Si chiamava "Pingu Cleans Up" l'applicazione con cui l'utente poteva svagarsi in modo semplice creando l'avatar di un pinguino per farlo diventare il personaggio del proprio gioco. Ma il gioco si è trasformato in una truffa quando si è scoperto che dietro un innocuo clic si celava invece la via più immediata per sottrarre denaro dalla carta ...

Nuovi concept immaginano il futuro Google Play Store con il Material Design 2 : Hanno da poco fatto la propria comparsa in rete dei Nuovi concept che immaginano come potrebbe essere la prossima iterazione del Play Store di Google grazie al Material Design 2. Il rinnovato Google Chrome e le nuove forme arrotondate viste nella prima Developer Preview di Android P sono stati il punto di partenza dei concept realizzati dal Designer Morphicsn0w. L'articolo Nuovi concept immaginano il futuro Google Play Store con il Material ...

Google Telefono si apre al beta-testing sul Play Store : ecco le novità della versione 19 : Google Telefono, il tastierino telefonico predefinito degli smartphone Pixel, Nexus e Android One, può contare sul programma di beta-testing attraverso il Play Store da questa sera, in modo da permettere agli utenti di provare nuove funzionalità in anteprima. L'articolo Google Telefono si apre al beta-testing sul Play Store: ecco le novità della versione 19 proviene da TuttoAndroid.

Il divario tra i ricavi di Google Play e App Store si è ridotto nel primo trimestre del 2018 : Stando ad un report di App Annie, la spesa degli utenti per le app del Google Play Store è cresciuta del 25% su base annua nel primo trimestre del 2018 L'articolo Il divario tra i ricavi di Google Play e App Store si è ridotto nel primo trimestre del 2018 proviene da TuttoAndroid.

Il “nuovo corso” del Google Play Store accusa qualche noia di troppo : Suonerà strano, ma anche il Google Play Store talvolta può accusare bug. Niente di particolarmente grave o difficilmente risolvibile, intendiamoci L'articolo Il “nuovo corso” del Google Play Store accusa qualche noia di troppo proviene da TuttoAndroid.

Il Google Play Store mostra il changelog delle app direttamente nella schermata di aggiornamento : Il team di Google ha deciso di apportare una nuova modifica alla visualizzazione delle novità introdotte dagli aggiornamenti delle app sul Google Play Store L'articolo Il Google Play Store mostra il changelog delle app direttamente nella schermata di aggiornamento proviene da TuttoAndroid.

App Google beta 7.26 prepara possibili novità per Assistant - Home e Smart Display : L'app Google si aggiorna alla versione 7.26 beta preparando o nascondendo la futura introduzione di nuove funzionalità riguardanti Google Home, Assistant, Smart Display e non solo. Scopriamone di più con il teardown dell'APK. L'articolo App Google beta 7.26 prepara possibili novità per Assistant, Home e Smart Display proviene da TuttoAndroid.