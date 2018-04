Il conflitto siriano | le ragioni di un' interminabile mattanza

huffingtonpost

(Di giovedì 19 aprile 2018) Non possiamo ancora sapere con esattezza come e quando terminerà la crisi siriana. Per ora abbiamo solo un' eventualità concreta: all'orizzonte si intravede una pericolosa intensificazione del, dato il recente attacco missilistico contro Damasco e Homs, ordinato direttamente da Washington. Inutile negare che la situazione rischia seriamente di precipitare qualora Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna decidano di agire in maniera ancora più diretta contro il regime di Bashar al-Assad, sfidando anche apertamente i suoi "angeli custodi" Russia e Iran.Per i siriani, comunque, cambia davvero poco, in quanto si trovano già da ben 7 lunghi anni in preda a una cruenta guerra, prigionieri della violenza, dell' angoscia e della morte in modo sistematico. L'attacco dell'aviazione lealista nella città di Douma contro alcune postazioni ribelli, il quale ...