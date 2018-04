Il Cnr compie 95 anni e celebra Vito Volterra | fondatore e primo presidente

meteoweb.eu

(Di giovedì 19 aprile 2018) Il Cnr hato i 95dalla costituzione a Pisa, con una giornata a Pisa dedicata adel Cnr e. “, professore universitario a 23, si oppose con coraggio alle leggi razziali del regime fascista, fu scienziato di fama mondiale, senatore,della accademia dei Lincei e credeva in una societa’ basata sulla scienza convinto che lo sviluppo economico-industriale del Paese derivasse dalla ricerca,” ha dichiarato Massimo Inguscio,del Cnr, tra i partecipanti all’iniziativa. “colse tra i primi in Italia e nel mondo il ruolo chiave dell’interdisciplinarietà e della sinergia virtuosa tra università ricerca pubblica, organismi statali e industria per favorire lo sviluppo nazionale“. L'articolo Il Cnr95...