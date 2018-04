Il bluff Casellati sveglia il PD Fico scalda i motori

Blastingnews

(Di giovedì 19 aprile 2018) 4 Guadagnare tempo prezioso in attesa di nuovi sviluppi, quelle sì decisivi. L’esplorazione condotta dal presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti, non poteva avere alcuna possibilita' di successo e Sergio Mattarella lo sapeva bene. I veti incrociati tra #Luigi Di Maio e #Silvio Berlusconi erano stati infatti immediatamente rilanciati nel momento esatto in cui dal Colle è partito l’incarico circoscritto per l’avvocatessa di Rovigo. Centrodestra e Movimento5Stelle hanno dimostrato di non aver fretta a dispetto del monito di Mattarella. Matteo Salvini, al contrario delle previsioni iniziali, è intenzionato a giocarsi la partita fino in fondo. All’ultimatum annunciatogli da Di Maio dai saloni di Palazzo Madama, il leader del Carroccio ha replicato con una provocazione ficcata: “Sono disponibile a farmi da parte per il bene del Paese, fallo anche ...