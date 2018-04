ilfattoquotidiano

: Il Benevento riscrive il mito di Atalanta e si becca i tre pomi d’oro - Cascavel47 : Il Benevento riscrive il mito di Atalanta e si becca i tre pomi d’oro -

(Di giovedì 19 aprile 2018)e Ippomene è il titolo di un dipinto realizzato da Guido Reni, tra il 1620 e il 1625 circa, e conservato al museo di Capodimonte di Napoli. L’opera riporta un episodio tratto daldi, bellissima cacciatrice, imbattibile nella corsa e refrattaria alle nozze poiché un oracolo le aveva predetto che, col matrimonio, avrebbe perso tutte le sue abilità agonistiche. Per accontentare il padre ma, allo stesso tempo, conscia delle proprie qualità, la giovane fanciulla promette allora di sposarsi soltanto con chi fosse stato in grado di correre più velocemente di lei e di punire con la morte i pretendenti che non fossero stati capaci di superarla nella gara. Ippomene, follemente innamorato della ragazza, decide di cimentarsi nella pericolosa prova utilizzando, però, uno stratagemma ordito da Afrodite: durante la corsa, il giovane fa cadere in terra tre ...