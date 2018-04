Il 7% degli studenti ha assistito scatti di ira contro i prof

Testate col casco e cestino dei rifiuti sulla cattedra : il nuovo video dell'aggressione degli studenti di Lucca al professore : Un nuovo inquietante video mostra l'aggressione di alcuni alunni dell'istituto Itc Carrara di Lucca ad un professore di 64 anni. Dopo le immagini delle minacce e offese, a seguito delle quali 4 minori sono stati indagati, spunta un altro video (probabilmente registrato nella stessa occasione) in cui uno studente indossa un casco e tenta di colpire il docente. E ancora: un altro giovane prende il cestino dei rifiuti e lo mette sulla cattedra, tra ...

Bullismo a scuola - nuovo video degli studenti di Lucca. La testata col casco al professore in cattedra : Il video dello studente bullo che umilia e minaccia il suo professore non è l’unico uscito dalla scuola di Lucca. Dopo che il primo video (guarda) aveva fatto il giro della reta, tre studenti minorenni dell’Itc Carrara di Lucca sono stati iscritti nel registro degli indagati con l’accusa di violenza privata aggravata in concorso e il preside ha presentato formale denuncia. Intanto altri filmati emergono dalla rete mostrando altre scene di ...

Prof bullizzato a Lucca : tre studenti indagati/ Video - Ordine degli psicologi : “no a condanne generiche” : Prof bullizzato da alunno in una scuola di Lucca: “In ginocchio e mi metta sei, qui comando io!”. Il Video diventa virale: convocato consiglio di classe straordinario.(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 20:51:00 GMT)

Niente gita per il 35% degli studenti : Arriva la primavera e dovrebbero arrivare anche i viaggi o le gite di istruzione. Dovrebbero, perché molti professori sono restii ad accompagnare gli studenti in viaggio: i rischi di incidenti e la ...

Portogruaro - gli studenti di due istituti tecnici a disposizione degli anziani per i lavoretti domestici : Se sei anziano e devi sostituire una lampadina o riparare la maniglia della porta a Portogruaro non devi più aspettare l’elettricista o un parente: una squadra di studenti è pronta ad intervenire nelle case dei nonni. D’ora in poi non ci sarà più un solo vecchio che resterà da solo nella città veneta. L’amministrazione comunale ha stretto un accordo con l’Isis “Da Vinci” e l’Ipsia “D’Alessi” per costruire un ponte generazionale attraverso ...

L'Edipo degli studenti del Liceo Scientifico pronto ad incantare Porto San Giorgio - Monte Rinaldo e la Sicilia : ...Nuovo" di Capodarco con due recite da tutto esaurito e viene quindi presentato a febbraio all'Auditorium "Isaia Bille" del Conservatorio "Pergolesi" di Fermo in occasione del Festival della Scienza ...

Savona - post-it e cortometraggi degli studenti del Mazzini Da Vinci contro il wallbulling : Muri savonesi che recitano scritte contro il genere femminile, le forze dell'ordine, omofobi sparse per la città, nei giardini pubblici, sulla fortezza del Priamar, per un cosiddetto wallbulling. Gli ...

Chi è Emma Gonzalez - la giovane leader del movimento degli studenti : E infine c'è proprio Emma Gonzalez che con quel "Vergognatevi" sputato in faccia al mondo degli adulti ha messo tutti a tacere. Per saperne di più: Florida: chi sono le vittime della sparatoria Dalla ...

La grande marcia degli studenti in Usa può cambiare anche la politica : A washington, come un fiume in piena il corteo per fermare la vendita di armi e le stragi nelle scuole. La Casa Bianca li elogia. E' un segnale fortissimo che arriva dai futuri elettori che non si può ...

L'America degli studenti in piazza contro le armi : Più di ottocento le manifestazioni negli Usa e nel mondo Per la prima volta protagonisti i giovani. Vip e star alla marcia #Neveragain #Enoughisenough #Orange. Sono le parole d'ordine che hanno scandito le centinaia di marce contro il far west delle ...

Ecco le 7 proposte degli studenti di Parkland contro le stragi nelle scuole americane : Grazie agli eventi che promuovono le armi, le persone non potrebbero acquistare armi da fuoco sono in grado di farlo durante questi spettacoli, grazie anche alla vendita di armi di seconda mano. L'...

Clooney e Amal saranno alla marcia degli studenti contro le armi 'Ci ridanno orgoglio' : "Mi avete reso nuovamente orgoglioso del mio Paese": lo ha scritto George Clooney in una lettera agli studenti del liceo di Parkland pubblicata nell' edizione Usa del Guardian per la marcia contro le ...

Usa - George Clooney alla marcia degli studenti contro le armi : 'Mi rendete di nuovo orgoglioso del mio Paese' : Il fatto che nessun adulto parlerà sul palco a Washington è un potente messaggio al mondo che se noi non facciamo qualcosa contro la violenza delle armi da fuoco allora lo farete voi', aggiunge. La ...

Marcia degli studenti contro le armi in 700 città Usa Washington è invasa : Sono 836, di cui oltre 700 negli Usa, le proteste oggi in tutto il mondo per un giro di vite sulle armi, dopo la strage nel liceo di Parkland , Florida, . Lo si legge nel sito degli organizzatori. Quella principale è a Washington, lungo Pennsylvania Avenue, con una ...