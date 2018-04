Ibrahimovic al Mondiale? La sua convocazione divide la Svezia Il portiere | ' Troppo

Russia 2018 - Ibrahimovic : “Ci sarò - senza di me non sarebbe un Mondiale” : Russia 2018, Ibrahimovic: “Ci sarò, senza di me non sarebbe un Mondiale” Ormai non ci sono più dubbi: ci sarà anche la stella di Zlatan Ibrahimovic ai Mondiali. L’annuncio l’ha dato proprio lo stesso attaccante svedese: “Sì, andrò in Russia. È l’unica cosa che posso dire”. Ibra, ora ai Los Angeles Galxy, è pronto a […]

