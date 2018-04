Ibrahimovic a Los Angeles sta facendo Ibrahimovic

Los Angeles - il leone è ancora decisivo : che gol di Ibrahimovic! [VIDEO] : GOL IBRAHIMOVIC – Non si ferma Zlatan Ibrahimovic, altro gol per lo svedese. Dopo la doppietta all’esordio altra rete decisiva per l’attaccante, dei Los Angeles Galaxy, colpo di testa vincente nella sfida contro il Chicago Fire su cross di Ashley Cole ed in pieno recupero. La partita è finita 0-1, Ibrahimovic dunque sempre più decisivo e pronto a realizzare nuovi record. L'articolo Los Angeles, il leone è ancora decisivo: ...

Ibrahimovic nuova star di Los Angeles : Los Angeles in delirio per l'arrivo di Zlatan Ibrahimovic. Il 36enne campione svedese giocherà nel campionato americano con i Galaxy ed è stato accolto da migliaia di persone. Ibrahimovic, che ha ...

Zlatan Ibrahimovic gol all'esordio con i Los Angeles Galaxy/ Video - "Volevano me e gliel'ho dato" : Zlatan Ibrahimovic gol all'esordio con i Los Angeles Galaxy, Video, doppietta e rete da 35 metri: che rimonta! Mostruosa prova dell’ex attaccante dello United nel derby di L.A.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 19:18:00 GMT)

Ibrahimovic - gol capolavoro nell'esordio a Los Angeles. Il video : L'ex United entra a venti minuti dalla fine e decide la stracittadina con un gol da centrocampo e uno di testa. Che rimonta per i Galaxy: da 0 a 3 a 4 a 3

Mls - debutto da sogno nel derby di Los Angeles per Ibrahimovic : doppietta e rimonta - da 0-3 a 4-3 : I Galaxy battono i cugini: da 0-3 a 4-3 grazie alle magie di Ibra, al debutto e entrato nella ripresa

Ibrahimovic sbarca a Los Angeles : L'asso svedese giocherà con i Galaxy. Accolto come una star di Hollywood dai tifosi. 'Mi sento un ragazzo, vincerò anche negli Usa' ha detto -

Ibrahimovic accolto come una star a Los Angeles : Lo svedese, che giocherà nella Major League, ha firmato autografi e salutato un centinaio di supporter che lo stavano aspettando

Mls : Ibrahimovic sbarca a Los Angeles - accoglienza da star : LOS Angeles - L'avventura di Zlatan Ibrahimovic negli States è iniziata e il fuoriclasse svedese ha subito ricevuto un'accoglienza degna delle migliori star di Hollywood. L'ex attaccante del ...

Fifa 18 : disponibile su FUT il trasferimento di Ibrahimovic ai Los Angeles Galaxy! : Oggi pomeriggio i Los Angeles Galaxy hanno annunciato di aver ingaggiato Zlatan Ibrahimovic e, dopo pochissime ore è gia disponibile su FUT la card con il relativo trasferimento del campione svedese dal Manchester United al club californiano. brahimovic dovrebbe fare il suo debutto con il nuovo club il prossimo 9 aprile, contro lo Sporting Kansas […] L'articolo Fifa 18: disponibile su FUT il trasferimento di Ibrahimovic ai Los Angeles ...

I Los Angeles Galaxy hanno acquistato il calciatore Zlatan Ibrahimovic : I Los Angeles Galaxy, una delle squadre di calcio più famose nel Nordamerica, hanno confermato di avere acquistato Zlatan Ibrahimovic, uno dei calciatori più forti dell’ultimo decennio, che ieri aveva interrotto il suo rapporto di lavoro col Manchester United. Come The post I Los Angeles Galaxy hanno acquistato il calciatore Zlatan Ibrahimovic appeared first on Il Post.

MLS - Ibrahimovic AI LOS ANGELES GALAXY/ Addio al Manchester United : tornerà in Nazionale per i Mondiali? : Mls, IBRAHIMOVIC al Los ANGELES GALAXY: Addio al Manchester United. “Vincere è nel mio Dna”, l'attaccante svedese saluta Mourinho e vola negli Stati Uniti. Giocherà nella Mls League.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 20:49:00 GMT)

