I più influenti dell anno secondo Time dieci nomi da non perdere | con due italiani

Time - Trump e Kim tra i più influenti : ANSA, - NEW YORK, 19 APR - In attesa dello storico incontro Donald Trump e Kim Jong-un si ritrovano intanto insieme nella classifica delle 100 persone piu' influenti al mondo stilata come ogni anno da Time. Accanto a loro figura un altro attore fondamentale della partita coreana, il presidente cinese Xi Jinping. Il tycoon pero' non sara' molto contento di vedere ...