I governi più ' attesi' della Repubblica

Boom accessi nelle prime ore per la dichiarazione precompilata. Boschi : "Con governi Pd fisco più semplice" : Sono 218 mila gli accessi nelle prime sei ore. Secondo i dati forniti da Sogei all'Agenzia delle Entrate c'è forte interesse per la nuova dichiarazione dei redditi precompilata. Lo scorso anno, nello stesso lasso di tempo, il numero dei contribuenti entrati nella propria area riservata si era attestato sui 150 mila. La crescita del 45% dei contatti sarebbe collegata anche alla novità rappresentata dalla rappresentazione grafica, ...

Sanità - OMS : i governi investano di più contro l’epatite C : L’Organizzazione Mondiale della Sanità, dal congresso dell’Associazione europea per gli studi sul fegato in corso a Parigi, ha esortato i responsabili della Sanità dei diversi Paesi ad affrontare il problema dell’epatite C con urgenza: nonostante la guarigione sia possibile, sono ancora circa 400mila le persone che, ogni anno, nel mondo, muoiono di questa malattia perché non riescono ad accedere ai farmaci di cui avrebbero ...