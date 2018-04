I genitori di Renzi rischiano di finire sotto processo | l' accusa dei Pm | Fatture

Firenze - fatture false : chiuse indagini su genitori di Matteo Renzi/ Tiziano disse : "Voglio che mi processino" : Firenze, chiuse le indagini sui genitori di Matteo Renzi: Tiziano Renzi e Laura Bovoli indagati per presunte fatture false, le accuse della Procura e i timori dopo il caso Consip(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 16:00:00 GMT)

Fatture false - chiuse le indagini sui genitori di Renzi : Firenze, 18 aprile 2018 - Sono stati notificati questa mattina gli avvisi di conclusione indagini a Tiziano Renzi, a sua moglie Laura Bovoli e all'imprenditore Luigi Dagostino. È quanto si apprende in ...

Renzi - conclusione indagini a genitori : 12.15 Notificati stamane gli avvisi di conclusione indagini a Tiziano Renzi,a sua moglie Laura Bovoli, e all'imprenditore Luigi D'Agostino. La notizia giunge da ambienti vicini all'inchiesta. I genitori dell'ex premier e segretario del Pd, Matteo, e l'imprenditore erano stati indagati dalla procura di Firenze nell'ambito di un'inchiesta sull'emissione di alcune fatture false.

Firenze - fatture false : notificati avvisi di conclusione indagini ai genitori di Matteo Renzi e a Luigi Dagostino : Sono stati notificati questa mattina gli avvisi di conclusione indagini a Tiziano Renzi, a sua moglie Laura Bovoli e all’imprenditore Luigi Dagostino. E’ quanto si apprende in ambienti vicini all’inchiesta. I genitori dell’ex premier e l’imprenditore erano stati indagati dalla procura di Firenze nell’ambito di un’inchiesta condotta dai pm Luca Turco e Christine von Borries sull’emissione di alcune fatture false. L'articolo Firenze, ...

I genitori di Matteo Renzi cambiano idea e non si presentano dal pm per farsi interrogare : Un cambio di idea, di programma, all'ultimo momento avrebbe determinato ieri la decisione di Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell'ex premier Matteo Renzi, di non presentarsi davanti ai magistrati per farsi interrogare. È quanto si ricostruisce oggi in ambienti inquirenti dopo che ieri i due coniugi, indagati per emissione di fatture false dalla procura di Firenze, non si sono presentati dal pm Christine von Borries che li aspettava ...

