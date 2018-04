meteoweb.eu

: Fiumi e laghi sicuri e puliti... spiagge più belle: il 28 aprile l'iniziativa del Consorzio Bonifica 1 Toscana Nord… - ANBIToscana : Fiumi e laghi sicuri e puliti... spiagge più belle: il 28 aprile l'iniziativa del Consorzio Bonifica 1 Toscana Nord… - SorellaNatura : RT @naturaeambiente: I fiumi e i laghi della Valtellina: conoscerli e viverli da vicino: La nbsp; nbsp;Valtellina, con la… - greencityit : I fiumi e i laghi della Valtellina: conoscerli e viverli da vicino -

(Di giovedì 19 aprile 2018) La, con la sua posizione strategica tra le Alpi Lombarde e svizzere, racchiude moltissimi paesaggi inesplorati. Una natura intatta e tutta da vivere, con cime che superano anche ì quattromila metri e due vallate principali: quella del fiume Adda, che sorge nel Bormiese, attraversa l’alta e bassae sfocia nel Lago di Como e quella del Liro e del Mera, che corrisponde alla Valchiavenna dove il torrente inesplorato del “Boggia” in Val Bodengo è il bacino ideale per il Canyoning. Il Lago di Mezzola regala, invece, viste di angoli e scorci unici durante un’escursione in canoa; iAdda e Mera sono il luogo ideale per chi ama la pesca sportiva; mentre le rapide di Boffetto sono la zona d’eccellenza per il rafting. IL CANYONING Definito in italiano il “torrentismo”, il Canyoning se praticato nel modo giusto si rivela uno sport in grado di ...