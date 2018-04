I carboidrati sono amici della bilancia

meteoweb.eu

(Di giovedì 19 aprile 2018) Secondo un nuovo studio la pasta può essere inserita in una dieta sana ed equilibrata consumandola quotidianamente con moderazione. A differenzamaggior parte dei“raffinati”, che vengono rapidamente assorbiti nel flusso sanguigno, la pasta ha un basso indice glicemico, cioè determina minori aumenti dei livelli di zucchero nel sangue rispetto ad altri alimenti che invece hanno un livello alto di questo indice. A confermare ciò è uno studio del St. Michael’s Hospital, in Canada, pubblicato su BMJ Open, che ha come prima autrice la ricercatrice di origine italiana Laura Chiavaroli. Nell’ambito dello studio, è stata fatta una ricerca controllata approfondendo altri studi che prendevano in considerazione quasi 2.500 persone che hanno mangiato pasta invece di altricome parte di una dieta sana a basso indice glicemico. Lo studio ha ...