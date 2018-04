I canali Sky su Premium sono arrivati Ecco cosa trasmetteranno

Mediaset Premium e Sky : canali vetrina in onda da oggi : A partire dalla giornata di oggi prende il via la partnership tra Sky e Mediaset con il debutto dei tre …

Attivati i canali Vetrina Sky su Mediaset Premium : Sky Uno e Sky Sport (anche in HD) : Pochi minuti dopo la mezzanotte di oggi, Giovedi 19 Aprile 2018 si sono Attivati sulle frequenze del digitale terrestre di Mediaset Premium, due canali "Vetrina" dell'offerta di Sky Italia. Questa novità è frutto dell'accordo siglato al termine dello scorso mese di Marzo tra Mediaset e Sky Italia che porterà nelle prossime settimane i canali Premium Cinema disponibili su satellite anche agli abbonati Sky, così come ...

Giovedi 19 Aprile sui canali Sky Cinema HD : ParkerAssoldato per un rapina durante una fiera Parker viene tradito dai criminali della sua banda e scaricato mezzo morto per strada. Raccattato e rimesso in sesto da una coppia di campagnoli il criminale medita una vendetta ad ampio raggio, un piano clamoroso nel quale viene coinvolta suo malgrado anche un'agente immobiliare in crisi finanziaria.(SKY Cinema UNO HD ore 21.15) Tartarughe Ninja - Fuori dall'ombraTornano le tartarughe mutanti ...

Mercoledi 18 Aprile sui canali Sky Cinema HD : La verità, vi spiego, sull'amoreAmbra Angiolini e Carolina Crescentini nella commedia tratta dal romanzo della blogger Enrica Tesio. Lasciata dal compagno dopo sette anni, una donna tenta di rimettere ordine nella propria vita.(SKY Cinema UNO HD ore 21.15) Chi ha incastrato Roger RabbitUn incredibile film a tecnica mista del 1988 diretto da Robert Zemeckis e prodotto dalla Disney e dalla Amblin Entertainment che combina att...

Martedi 17 Aprile sui canali Sky Cinema HD : Mal di pietreMarion Cotillard e Louis Garrel in una febbrile storia d'amore dal bestseller di Milena Agus. Sposata a un uomo che non ama, Gabrielle conosce la vera passione quando incontra l'ufficiale Andre'. (SKY Cinema UNO HD ore 21.15) Chi ha incastrato Roger RabbitUn incredibile film a tecnica mista del 1988 diretto da Robert Zemeckis e prodotto dalla Disney e dalla Amblin Entertainment che combina attori in carne ed ossa e personaggi ...

#SkyWeek - il meglio in onda sui canali Sky 15 - 21 Aprile 2018 : SEGNALAZIONI SKY DAL 15 AL 21 Aprile 2018 COME UN GATTO IN TANGENZIALE Lunedì 16 Aprile, alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD Il talento degli straordinari Paola Cortellesi e Antonio Albanese, diretti da Riccardo Milani, nella commedia di Vision Distribution regina del box office che ha ottenuto 3 nomination ai David d...

Lunedi 16 Aprile sui canali Sky Cinema HD : Come un gatto in tangenzialeGiovanni lavora per una think tank che si propone di riqualificare le periferie italiane. La sua ex moglie Luce coltiva lavanda in Provenza, convinta di essere francese. Giovanni e Luce hanno allevato la figlioletta tredicenne Agnese secondo i principi dell'uguaglianza sociale, anche se vivono al caldo nel loro privilegio. E quando Agnese rivela a Giovanni la sua cotta per Alessio, un quattordicenne della borgata ...

Domenica 15 Aprile sui canali Sky Cinema HD : War horseJoey e' un puledro esuberante, cresciuto libero e selvaggio nella campagna inglese. Separato dalla madre e acquistato per trenta ghinee da Ted, un ruvido agricoltore col vizio della birra, e' destinato all'aratro e a risollevare le sorti della famiglia Narracott. Addestrato da Albert, il giovane e ostinato figlio di Ted, Joey ne diventa il compagno di avventura inseparabile almeno fino a quando i debiti e la guerra non chiederanno il ...

Sabato 14 Aprile sui canali Sky Cinema HD : TombstoneKurt Russell e Val Kilmer in un western che ricostruisce la leggendaria sfida all'O.K. Corral. L'ex sceriffo Wyatt Earp si trasferisce nella cittadina di Tombstone e affronta una banda di fuorilegge. (SKY Cinema UNO HD ore 21.15) Salvate il soldato RyanSeconda guerra mondiale: una madre americana sta per ricevere nello stesso giorno la notizia della morte di tre dei suoi figli su diversi fronti della guerra. Il comandante in capo ...

Venerdi 13 Aprile sui canali Sky Cinema HD : 100 StreetsGemma Arterton e Idris Elba in un dramma ambientato a Londra. Un ex giocatore di rugby, idolo nazionale, lotta per salvare il suo matrimonio, arrivando a compiere un gesto folle. (SKY Cinema UNO HD ore 21.15) The interpreterSilvia Broome (Nicole Kidman) e' The Interpreter, esperta di lingue africane e impiegata alle Nazioni Unite. Durante una conferenza sente due uomini complottare contro un delegato e decide di avvertire le ...

Giovedi 12 Aprile sui canali Sky Cinema HD : Spider-Man: HomecomingTom Holland interpreta l'Uomo Ragno nella pellicola con Michael Keaton e Robert Downey Jr. Reduce dall'esperienza con gli Avengers, Spider-Man difende l'umanita' dagli artigli dell'Avvoltoio. (SKY Cinema UNO HD ore 21.15) Allied - Un'ombra nascostaRobert Zemeckis dirige Brad Pitt e Marion Cotillard in una straordinaria spy-story. 1942: due spie in missione a Casablanca s'innamorano, ma la guerra fara' emergere ...

Mercoledi 11 Aprile sui canali Sky Cinema HD : Lasciami per sempreLa composizione della famiglia al centro di Lasciami per sempre e' a dir poco complicata: al centro ci sono tre sorelle - Carmen, Viola e Aida - figlie di Renato. Carmen e' separata da Pietro da cui ha avuto la figlia Giulia, e ora Pietro ha una relazione con Balkissa; Viola e' divorziata da Davide da cui ha avuto il figlio Lorenzo, e ora vive con Nikos, che a sua volta ha un figlio italo-canadese, Sean; Aida e' sposata ...

Martedi 10 Aprile sui canali Sky Cinema HD : ElleGolden Globe 2017 come miglior film straniero e miglior attrice al thriller di Paul Verhoeven con Isabelle Huppert. Una donna inizia un gioco pericoloso per scoprire chi l'ha violentata. (SKY Cinema UNO HD ore 21.15) A Beautiful MindE' proprio capace di tutto laustraliano Russell Crowe. E dicono che si e' ormai collocato saldamente nella parte alta della top list delle star hollywoodiane per merito distinto. Perche' lombroso attore con ...