Huawei regala una Huawei Band 2 Pro a chi acquista Huawei P20 Lite

Wind presenta offerte tutto incluso ai già clienti e regala Huawei P20 con le ricariche online : Wind sta contattando alcuni già clienti proponendo loro una tra quattro offerte selezionate ad personam dal reparto commerciale. Inoltre per chi ricarica online ci sono Huawei P20 e la finale di The Voice in palio. L'articolo Wind presenta offerte tutto incluso ai già clienti e regala Huawei P20 con le ricariche online proviene da tuttoAndroid.