Huawei Nova Youth Edition si aggiorna con EMUI 8 0 e Android 8 0 Oreo

Huawei Nova 3e è ufficiale - ma è solo P20 Lite per il mercato cinese : In Cina è stato appena presentato Huawei Nova 3e, nuovo modello Android di fascia media dotato di un display con aspect ratio 18:9. Ecco le sue feature L'articolo Huawei Nova 3e è ufficiale, ma è solo P20 Lite per il mercato cinese proviene da TuttoAndroid.

Rinnovato Huawei P10 Lite TIM con aggiornamento B189 : novità pronte all’uso? : Nuovo passo in avanti dopo un lungo periodo di silenzio per il Huawei P10 Lite TIM a corto di aggiornamenti da quasi due mesi. Di queste ore è infatti la prima distribuzione via OTA di un nuovo pacchetto pensato per l'esemplare, ossia il B189. Cerchiamo di capire di che cosa si tratta e se al suo interno è presente qualche novità di rilievo. Nel lontano fine gennaio, la stessa variante del Huawei P10 Lite TIM ha ricevuto il firmware ...

Huawei Nova 2s Monument Valley Edition lanciato in Cina : Huawei Nova 2S è uno smartphone con ampio display lanciato dal produttore asiatico in Cina lo scorso dicembre e che è ora disponibile in una nuova versione L'articolo Huawei Nova 2s Monument Valley Edition lanciato in Cina proviene da TuttoAndroid.

Nuove immagini e video hands-on per Huawei Nova 3e / P20 Lite : Arrivano ancora una volta dalla Cina alcune presunte immagini di Huawei Nova 3e, che dovrebbe essere commercializzato in Europa come Huawei P20 Lite, mostrando la presenza di un connettore USB Type-C e un jack da 3,5 millimetri. L'articolo Nuove immagini e video hands-on per Huawei Nova 3e / P20 Lite proviene da TuttoAndroid.

Huawei Nova 2 Lite è ufficiale con display 18 : 9 e Android 8.0 Oreo : Huawei Nova 2 Lite è stato ufficialmente annunciato nelle Filippine: scopriamo immagini, caratteristiche tecniche, colorazioni e prezzo del nuovo smartphone di fascia medio-bassa del produttore cinese, in attesa di conoscere ulteriori dettagli sulla disponibilità. L'articolo Huawei Nova 2 Lite è ufficiale con display 18:9 e Android 8.0 Oreo proviene da TuttoAndroid.

Huawei P20 Lite (o Nova 3e) beccato in un cartellino pubblicitario (foto) : Bisognerà attendere una settimana, precisamente il 20 di marzo, per vedere nelle sue vesti ufficiali il primo componente della famiglia Huawei P20 L'articolo Huawei P20 Lite (o Nova 3e) beccato in un cartellino pubblicitario (foto) proviene da TuttoAndroid.

Huawei Nova 3e - sempre più probabile lo stretto legame con il P20 Lite : Huawei è solita adottare per alcuni smartphone nomi differenti a seconda del mercato di destinazione e il Nova 3e a quanto sembra rientrerà in questa politica. Alcune fonti prevedono sul Nova 3e la ...

Il 20 marzo Huawei Nova 3e ci svelerà come sarà Huawei P20 Lite : Huawei ha inviato oggi gli inviti per la presentazione di Huawei Nova 3E, che si terrà il prossimo 20 marzo. Secondo Evan Blass si tratta della versione cinese di Huawei P20 Lite, e ci mostrerà l'interpretazione del notch secondo Huawei. L'articolo Il 20 marzo Huawei Nova 3e ci svelerà come sarà Huawei P20 Lite proviene da TuttoAndroid.

Huawei inizia a reclutare beta tester per Android Oreo per Nova 2 e Nova 2 Plus : Arriva in giornata una notizia in materia di aggiornamenti software per due smartphone Huawei: nello specifico il colosso cinese del mercato mobile ha iniziato a reclutare beta tester per l'update alla EMUI 8.0 su base Android 8.0 Oreo per i suoi Nova 2 e Nova 2 Plus. L'articolo Huawei inizia a reclutare beta tester per Android Oreo per Nova 2 e Nova 2 Plus è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.