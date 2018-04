Housemarque | i creatori di Resogun e Nex Machina annunceranno un nuovo titolo questo

eurogamer

(Di giovedì 19 aprile 2018) Lo scorso novembre vi abbiamo parlato della decisione da parte didi abbandonare il genere arcade in favore di titoli più "mainstream" e comunque in grado di fare maggiormente presa su una fetta di pubblico più ampia. Oggi la famosa casa finlandese ha rivelato tramite il proprio profilo Twitter chesabatoil loro prossimo.Al momento sappiamo poco suprogetto, tranne che dovrebbe trattarsi di una produzione PC (nessuna informazione precisa su delle versioni console che comunque rimangono possibili) e non possediamo altri dettagli oltre l'immagine che trovate qui sotto (che pare una sorta di simbolo, logo o lettera). Non arrovellatevi troppo il cervello, mancano solo una manciata di giorni alla data dell'annuncio.è stata per ben 20 anni una delle principali portavoce del genere arcade con titoli del calibro di Dead Nation, ...