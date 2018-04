Honor 10 | specifiche | uscita | prezzo ufficiali del top Android economico

Honor 10 : specifiche - uscita - prezzo del top Android economico : Honor 10 annunciato in Cina sarà lanciato a livello globale il 15 maggio, già note varianti e prezzo . Il marchio economico di Huawei mostra ancora una volta di non avere nulla da invidiare ai marchi blasonati e decisamente più costosi. Fusione tra il design di Honor 9, top dello scorso anno, e Huawei P20, utilizza il SoC più presente proprio su quest’ultimo e mostra un’interessante configurazione a doppia fotocamera sul retro ...

Prossimi per l’Europa Honor 7A e 7C : specifiche tecniche e prezzo di vendita : Sono pronti a sbarcare in Europa Honor 7A e Honor 7C, entrambi presentati per il mercato cinese per poi essere predisposti alla vendita sul mercato spagnolo e francese. Manca ancora la conferma del loro arrivo per quanto riguarda l'Italia, ma abbiamo deciso di riservare comunque loro un post apposito, per meglio capire di che device stiamo effettivamente parlando. Partiamo da Honor 7A, la cui presentazione è stata fatta risalire sul ...