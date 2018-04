laragnatelanews

: Honor 10, pochi giorni ancora per la presentazione ufficiale in Europa - MaurizioMurgia : Honor 10, pochi giorni ancora per la presentazione ufficiale in Europa - evyna : Honor 10, pochi giorni ancora per la presentazione ufficiale in Europa - - arocco1992 : Honor MagicBook ufficiale: Kaby Lake R, 14' e GPU Nvidia da 643 euro Honor MagicBook segna l'ingresso del produtt… -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Ci siamo, entro poco, il 15 maggio, conosceremo l’ultimo device della giovane. Il modello in uscita ha una denominazione che raggiunge la numerazione dei “Grandi” nomi più blasonati, superando anche taluni. Una crescita numerica che nel caso specifico del Brand cinese equivale ad un costante L’10 sarà un vero Top di Gamma. Cugino dell’ultimo Huawei P20 (del quale a breve proporremo un’ulteriore “prova su strada”). Cugino povero forse, ma con un Hardware di tutto rispetto. Non avrà specifiche fotografiche pari al Huawei, ma comunque si farà apprezzare per il miglioramento di ogni comparto, rispetto al precedente ottimo9. Cambiano talune misure, secondo la tendenza in voga, più snello, ma leggermente più lungo. più facilmente utilizzabile con una mano, con bordi ridotti ai minimi termini. Quanto al Display abbiamo un ...