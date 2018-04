Honor 10 In Italia arriva il nuovo top di gamma per gli smartphone Android

Fine della telenovela per Honor 8 e l’aggiornamento Oreo? Parla la divisione italiana : Potrebbe essere giunta finalmente al termine la telenovela riguardante uno smartphone come il cosiddetto Honor 8, almeno per quanto concerne il rilascio dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Cerchiamo di fare un po' di ordine in una vicenda molto complessa, perché per una volta le speranze di coloro che hanno sempre creduto nella compatibilità tra lo smartphone ed il pacchetto software non sono state alimentate da rumors senza ...

Honor 7A e Honor 7C ufficiali in Italia con Honor Mobile Services : Honor 7A e Honor 7C annunciati anche per l'Italia: ecco specifiche tecniche, immagini, date di uscita e prezzi dei nuovi smartphone budget del marchio cinese, che arriveranno con i servizi dell'ecosistema Honor Mobile Services. L'articolo Honor 7A e Honor 7C ufficiali in Italia con Honor Mobile Services proviene da TuttoAndroid.

Segnalato per Honor 8 l’aggiornamento B403 qui in Italia : le novità certe : Emergono in queste ore alcune segnalazioni da monitorare con grande attenzione per quanto concerne uno smartphone come il cosiddetto Honor 8. A quanto pare, infatti, il produttore ha dato finalmente il via alla distribuzione dell'aggiornamento B403 per i modelli che sono in commercio anche in Italia, considerando il fatto che in alcune community tematiche la disponibilità del pacchetto software viene evidenziata con appositi screenshot relativi ...

Via libera beta Oreo su Honor 7X : aggiornamento rilasciato in Italia : Battenti aperti per l'aggiornamento Oreo in versione beta a bordo degli Honor 7X distribuiti in Italia: chi a suo tempo era riuscito ad entrare a far parte del relativo programma, lanciato ad inizio mese, adesso potrà prendere a scaricare il pacchetto basato sull'ultima major-release dell'OS mobile di Big G. In tanti si stavano chiedendo quando sarebbe giunto questo momento, perché tenuti sulle spine senza nessun'altra notizia a corredo per un ...

Acciuffato da Honor 7X l’aggiornamento Oreo : installazione possibile anche in Italia : Il programma beta dell'aggiornamento Oreo destinato ad Honor 7X, che ha aperto le porte agli Italiani ad inizio mese, non ha sorriso a tutti i possessori, alcuni dei quali non sono riusciti a diventarne membri, per i più svariati motivi. Se tra voi c'è qualcuno che avrebbe il piacere di testare con mano il pacchetto, questa volta in versione ufficiale, non dovrà che scaricarlo dalle pagine di 'stechguide.com', a patto di rispondere ai requisiti ...

Rilasciato per Honor 9 Lite Italia l’aggiornamento con Face Unlock : OTA in corso : State per ricevere, o avete già ricevuto, la funzionalità Face Unlock a bordo del vostro Honor 9 Lite: l'opzione risulta essere in diffusione in questo momento in Italia, come del resto annunciato qualche giorno fa dalla relativa divisione della sussidiaria di Huawei. Il roll-out, si legge nell'annuncio, è partito lo scorso 23 marzo, sebbene la distribuzione stia prendendo piede a partire da oggi, lunedì 26 marzo. Il Face Unlock viene ...

Calcio a 5 - i migliori italiani della 22^ giornata di Serie A 2018 : tripletta devastante per Alessandro Patias - carisma e talento per Edgar Bertoni e Humberto Honorio : Sussulti italiani nella 22^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5. I portacolori del Bel Paese sono i baluardi delle rispettive squadre e a fare la differenza per le sorti dei propri club. La Lollo Caffè Napoli continua ad essere trascinata dal suo pivot azzurro, mentre la Luparense e l’Acqua&Sapone Unigross puntano sui propri talenti italiani per inseguire il primato, attualmente nelle mani della Came Dosson. Di ...

Come aderire su Honor 7X al programma beta Oreo - ufficiale in Italia : Buone notizie per i possessori Italiani di Honor 7X, visto che anche per il nostro Paese è ufficialmente partito il programma beta dell'aggiornamento ad Android Oreo 8.0, che ricordiamo essere basato sull'interfaccia EMUI 8.0, l'ultimo lavoro del brand cinese per i dispositivi a marchio Huawei e Honor. Vi state chiedendo Come fare per aderire? In realtà la procedura è molto semplice: atterrate su questa pagina per scaricare il file APK beta a ...

Diretta/ Slovenia Italia calcio a 5 (risultato live 0-1) streaming video e tv : Honorio ci riprova! (Europei) : Diretta Slovenia Italia streaming video e tv, orario, risultato live, partita decisiva per gli azzurri nel girone A degli Europei di calcio a 5 a Lubiana (oggi 3 febbraio)(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 22:07:00 GMT)