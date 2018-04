Guerra in Siria | i giovani devono reagire Scendere in piazza e fare la differenza

Edward Luttwak : 'Perchè l'Italia deve fare la Guerra in Siria' : Se la prende con tutto e tutti, Edward Luttwak, nell'intervista sulla siria rilasciata al quotidiano Il Giorno. Ce l'ha col governo 'che guida una politica estera quasi sempre disimpegnata quando si tratta di menare le mani'. E con Matteo Salvini, contrario all'intervento, 'a causa di pregiudizi o disinformazione'. Il politologo americano non ha ...

“La chiamavano addirittura Lady D ma…”. Chi è davvero la moglie di Bashar al-Assad. Affascinante ma dal profilo tremendo : “Mentre il popolo soffre per la Guerra ecco lei che fa”. Il ritratto inedito della first lady siriana : C’è chi la chiama la ‘lady Diana di Damasco’ per il suo stile all’occidentale. Chi l’ha ribattezzata ‘la Rosa del deserto’ o meno elegantemente ‘la Maria Antonietta di Siria’. Alta, sottile, emancipata, per molti Asma al-Assad, la moglie del presidente siriano, non è altro che una donna spietata. ‘La first lady del diavolo’, ‘la donna del macellaio’, tuona la ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora Macron al Parlamento UE : "C'è Guerra civile europea - raid in Siria giusto"

Macron - "rischio Guerra civile in Europa"/ Europarlamento : "democrazia contro autoritarismo" : Siria e migranti : Discorso di Emmanuel Macron all'Europarlamento: 'rischio guerra civile in Europa, la democrazia è l'antidoto all'autoritarismo'. Siria, migranti e..

La Guerra in Siria continuerà. Usa - Russia lavorano all’eterno stallo : Niente di nuovo sul fronte orientale. Ognuno ha fatto il suo lavoro, svolgendo la parte prevista. La guerra Siriana può continuare fra alti e bassi per qualche anno ancora: cambiando...

Guerra IN SIRIA/ Da Erdogan a Trump e a Putin - l'"Occidente" non esiste più : Oggi si fanno i conti con multipolarità ineguali, dove a turno cambiano alleanze e casacche. Un vortice in cui ciascun Paese e leader prova a difendere i propri appetiti. DOMENICO BILOTTI

Bruciatura inattesa per Matteo Salvini - il posizionamento sulla Guerra in Siria lo esclude da Palazzo Chigi : "Noi siamo rispettosi delle alleanze, ma a chi ci chiede favori economici e geopolitici rispondiamo: no grazie". È sulla Siria che si consuma una Bruciatura inattesa di Matteo Salvini come capo di Governo. Non è sulla scelta fra Berlusconi e i 5 Stelle, ma piuttosto tra Trump e Putin che, volontariamente o involontariamente, il leader della Lega si è posto fuori dai candidati per PalazzoA poche ore dalle decisioni formali ...

Cosa c'è da sapere sulla Guerra in Siria : Non è neppure secondario che Erdogan, incline a presentarsi come paladino dei sunniti, abbia stretto intese con gli ayatollah sciiti, nemici dei jihadisti e del mondo islamico salafita. Se il ...

Guerra IN SIRIA/ Dramma e indifferenza - le 2 facce di una crisi del cuore : Una strana GUERRA si svolge in SIRIA. Nella quale il male che vediamo fuori, i boati che avvertiamo nel deserto, sono solo un'eco di ciò che accade dentro di noi. FEDERICO PICHETTO

Guerra IN SIRIA/ Le prove dell'uso dei gas? I video di una Ong pagata dagli Usa : Le fonti utilizzate per ordinare l'attacco alleato in SIRIA non sono fonti dirette ma video diffusi su Youtube. E a produrli è stata una Ong pagata dagli Usa. PATRIZIO RICCI

Gli Usa attaccano la Siria - torna la Guerra fredda? Ecco le mosse della Russia : ' Questo sarà come un pugno al plesso solare per gli americani , perché tutti i risultati e tutta la dominazione del mondo anglosassone-occidentale si basano sulla proprietà intellettuale e stiamo ...

Siria - la nuova Guerra fredda è un risiko su Damasco : dagli Usa a Putin - da Israele all’Iran - interessi e protagonisti in campo : A prescindere dal dibattito su cosa gli Stati Uniti hanno davvero colpito e distrutto in Siria (dalle prime informazioni, sembra abbastanza poco), c’è una prima, vera vittima della rappresaglia americana: le relazioni internazionali. Mai, da decenni, la situazione internazionale è stata più tesa. Lo ha detto molto bene il segretario generale dell’Onu, António Guterres: “La guerra fredda è tornata, con una vendetta e una differenza”. ...

Crisi in Siria e governo - Berlusconi cerca un rilancio 'Nel 2002 facemmo finire noi la Guerra fredda' : Noi non abbiamo oggi un governo che fa contare l'Italia né in Europa né nel mondo. Quindi, non possiamo fare niente. Nella nostra situazione, adesso, è meglio non dare giudizi. Questi li deve dare l'...