Guarda lo spettacolo del Polo Nord di Giove in 3D

(Di giovedì 19 aprile 2018) Questa animazione dell’Agenzia spaziale americana ci fa volare sopra aldel pianeta, portandoci a un palmo di naso dagli enormi turbini di gas che lo sovrastano. L’area infatti è coperta da un gigantesco ciclone centrale circondato da otto più piccoli. Qui distinguiamo le aree più calde, e più profonde nell’atmosfera, dipinte in giallo, e quelle più fredde, e più alte, in tinte più scure. Il video, realizzato grazie ai dati raccolti dal sensore a infrarossi della sonda Juno, ci mostra decisamente il gigante gassoso come non l’avevamo mai visto prima. (NASA/JPL-Caltech/SwRI/ASI/INAF/JIRAM)lodeldiin 3D Wired.