Greenpeace vs Generali | assicurano il carbone ma non alluvionati | La replica | falso

Greenpeace - la video-inchiesta : “Generali assicura il carbone ma non i cittadini colpiti dai cambiamenti climatici” : “ assicura re la propria casa contro le alluvioni potrebbe essere impossibile se si vive in zone del nostro Paese ad alto rischio di fenomeni meteorologici estremi. A dimostrarlo – si spiega in una nota – una video inchiesta realizzata a Genova da Greenpeace Italia con una telecamera nascosta in diverse agenzie di assicura zioni Generali.” L’associazione ambientalista vuole evidenziare “una enorme contraddizione: se da ...

Greenpeace : “Generali non assicura chi è a rischio alluvioni mentre finanzia i responsabili dei cambiamenti climatici” : “Generali assicura il carbone ma non i cittadini colpiti dai cambiamenti climatici“. È la denuncia di Greenpeace Italia che a Genova ha realizzato una video inchiesta a supporto della sua campagna (la potete vedere qui), entrando con una telecamera nascosta in diverse agenzie della compagnia assicurativa. Il risultato? Nel 90% dei casi non è stato possibile iniziare l’iter per assicurare una casa nel capoluogo ligure a rischio ...