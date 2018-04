Gratuito patrocinio | i requisiti dell’istanza di ammissione

leggioggi

(Di giovedì 19 aprile 2018) L’art. 122 DPR individua iintegrativi – si badi bene, non sostitutivi – che l’istanza dialdeve contenere oltre a quelli di cui agli artt. 76 DPR e ss. Esso afferma che l’istanza contiene, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l’. È importante precisare come la valutazione della non manifesta infondatezza va compiuta dal Consiglio dell’Ordine competente (organo competente a conoscere l’istanza in prima battuta) non su base astratta, ma su base concreta, dovendo il Consiglio valutare a tal fine “le enunciazioni in fatto ed in diritto” di cui l’istante intende avvalersi, e le “prove specifiche” di cui intende chiedere l’. Applicando tali ...