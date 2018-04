Grande Fratello 15 | Stefania Pezzopane | Non andrò in studio per sostenere

Grande Fratello 15 : Alberto Mezzetti vuole abbandonare il reality. Cosa è accaduto? : Alberto Mezzetti, concorrente del Grande Fratello 15 si vuole ritirare dal reality e avrebbe già chiesto di lasciare la casa. Ancora non siamo entrati nel vivo del gioco ma le dinamiche sembrano già belle avviate all’interno della Casa più spiata d’Italia. Alberto Mezzetti lascia il Grande Fratello 15? Il Tarzan di Viterbo, Alberto, fisico statuario e fascino selvaggio vorrebbe già lasciare il reality di canale 5 condotto da Barbara D’Urso. Ma ...

La figlia di Bobby Solo si sfoga contro il cantante al Grande Fratello Video : #veronica satti, figlia del cantante Bobby Solo, è entrata nella casa del #Grande Fratello. La ragazza ha raccontato ai coinquilini della casa più spiata d'Italia, di non riuscire a capire come mai suo padre abbia interrotto tutti i rapporti con lei. Veronica ha raccontato a Lucia Bramieri che, da quando Bobby l'ha lasciata sola [Video], non riesce a trovare delle risposte esaustive per quell'abbandono. L'episodio risale a quando la Satti aveva ...

Una drag queen tra i concorrenti del Grande Fratello : Il Grande Fratello 2018 è finalmente cominciato. Il concorrente che fin da subito ha suscitato simpatia nel pubblico è Baye Dame Dia. Il ragazzo, di origini senegalesi, è infatti entrato nella casa più spiata d'Italia facendo il verso alla conduttrice Barbara D'Urso. Baye, durante le selezioni, ha raccontato di lavorare come commesso in un negozio d'abbigliamento della Capitale e di avere una Grande passione per il mondo della moda. Ma Vladimir ...

Alberto Mezzetti vuole abbandonare la casa del Grande Fratello : Grande Fratello 15: Alberto Mezzetti ha chiesto di lasciare la casa Il GF 15 è iniziato da due giorni e già un concorrente vorrebbe abbandonare la casa. Lui è Alberto Mezzetti, il Tarzan di Viterbo, che ha chiesto alla produzione di poter lasciare il reality più spiato d’Italia. L’imprenditore dai lunghi capelli biondi e un look selvaggio, single e con la passione del calcio, della musica e della palestra, ha spiegato i motivi di questa ...

Grande Fratello 2018/ Il dolore del Ken Umano : "picchiato ed emarginato dai miei amici" : GRANDE FRATELLO 2018, News dalla Casa. Nascono già i primi flirt e le prime antipatie, Mariana Falace si confida e racconta le violenze subìte da un fidanzato.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 20:10:00 GMT)

Grande Fratello 15 : prima doccia sensuale nella casa Video : Sono passate solo poche ore da quando la padrona di casa, Barbara D’Urso, ha dato il via all’edizione numero 15 del #Grande Fratello, e ci sono gia' due concorrenti [Video] che non hanno perso tempo a mostrare i propri corpi davanti alle telecamere del reality. Mariana e Alessia doccia hot La prima doccia del Grande Fratello 15 va in onda in diretta all’ora di pranzo su Mediaset Extra e vede protagoniste la 22enne piemontese Alessia Prete e la ...

Angelo Sanzio ha pochi capelli dopo un giorno al Grande Fratello : il motivo Video : Da due giorni dall'inizio della sua avventura nella casa del #Grande Fratello Vip, #Angelo Sanzio è il concorrente più discusso sul web. dopo le sue prime apparizioni negli studi di Domenica Live come Ken italiano insieme all'omologo Rodrigo Alves, è stato da subito notato dalla conduttrice #Barbara D'Urso che gli ha dato la possibilita' di mettersi in gioco nel reality di Canale 5. La sua vita Giuseppe Capparella, nome d'arte Angelo Sanzio, è ...

La figlia di Bobby Solo si sfoga contro il cantante al Grande Fratello : Veronica Satti, figlia del cantante Bobby Solo, è entrata nella casa del Grande Fratello. La ragazza ha raccontato ai coinquilini della casa più spiata d'Italia, di non riuscire a capire come mai suo padre abbia interrotto tutti i rapporti con lei. Veronica ha raccontato a Lucia Bramieri che, da quando Bobby l'ha lasciata sola, non riesce a trovare delle risposte esaustive per quell'abbandono. L'episodio risale a quando la Satti aveva Solo ...

“Sei bellissima”. Sboccia l’amore al Grande Fratello : a dichiararsi lui - che pare aver già perso la testa per la bella compagna d’avventura. Primo flirt all’orizzonte? Gli spettatori puntano decisi sul “sì” : Come ogni edizione di ogni reality show che si rispetti, anche questo Grande Fratello 2018 ha iniziato a far parlare di sé sopratutto per i flirt che potrebbero nascere tra i vari concorrenti in gara, sotto lo sguardo sempre attentissimo di Barbara D’Urso e delle telecamere. Tra indiscrezioni, ipotesi e semplici battute, c’è però qualcuno che all’interno della casa sembra aver deciso di darsi subito da fare, mettendo nel ...

VERONICA SATTI - Grande FRATELLO/ Bobby Solo tuona contro la figlia - ma il web è dalla sua parte : VERONICA SATTI, GRANDE FRATELLO 2018, chi è la figlia di Bobby Solo? Il primo scontro nella Casa con Luigi Mario per colpa del cognome... Favoloso!(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 19:50:00 GMT)

Lite Patrizia Bonetti-Baye Dame Dia/ "Mi ha fatto una scenata solo per le telecamere" (Grande Fratello 2018) : Baye Dame Dia e Patrizia Bonetti sono stati protagonisti della prima Lite nella quindicesima edizione del Grande Fratello: ecco il motivo della contesa.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 19:00:00 GMT)

Veronica Satti - Grande Fratello/ Bobby Solo sbotta : "Si sta tentando di demonizzare un padre che non ha colpa" : Veronica Satti, Grande Fratello 2018, chi è la figlia di Bobby Solo? Il primo scontro nella Casa con Luigi Mario per colpa del cognome... Favoloso!(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 18:52:00 GMT)

GIULIA DE LELLIS E ANDREA DAMANTE - AMORE FINITO/ Neppure il Grande Fratello riuscì a separarli : ANDREA DAMANTE e GIULIA De LELLIS si sono lasciati. FINITO l'AMORE tra i due protagonisti di Uomini e Donne, quando Neppure il Grande Fratello riuscì a separarli.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 18:32:00 GMT)

“Angelo - ma cosa ti è successo?”. A qualche ora dall’entrata nella casa del Grande Fratello 15 - l’aspetto del Ken umano è notevolmente cambiato. “Sei irriconoscibile” - gli scrive qualcuno su Facebook : “Ecco chi sei senza trucco!”, scrive un utente su Facebook nei confronti di Angelo Sanzio, il Ken del GF 15. Il ragazzo, che sin dalla prima puntata ha immancabilmente attirato su di sé l’attenzione degli altri concorrenti e del pubblico a casa e che in parte lo ha conosciuto a Domenica Live o a Nemo, ha mostrato un lato di sé ancora celato. Il 28enne ha iniziato da giovanissimo un impegnativo percorso chirurgico per migliorare il suo ...