Grande Fratello 15 | rischio espulsione per un concorrente Malgioglio | “deve uscire

(Di giovedì 19 aprile 2018) Prima esclusione in arrivo al2018? A richiederla a gran voce è Cristianoche si è scagliato contro Danilo per alcune sue frasi omofobe e razziste La nuova edizione del15 è partita col botto. Non solo in termini di ascolti, ma anche per le prime discussioni scoppiate all’interno della casa. In realtà da alcune ore il web è letteralmente impazzito contro uno dei concorrenti rinchiusi nella casa più spiata d’Italia. Di chi si tratta? Cristiano: “deveimmediatamente” Si preannuncia una seconda puntata esplosiva per ildi Barbara d’Urso. Cristiano, infatti, non avrebbe minimamente gradito alcune dichiarazioni di Danilo Aquino, l’elettricista romano che per primo ha varcato la porta rossa del GF. L’opinionista del GF, intervistato da Spy, è venuto a conoscenza di ...