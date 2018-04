Grande Fratello 15 | Puntata 19 aprile 2018 | Lite Baye Dame e Patrizia

“Cacciatelo!”. Grande Fratello - Cristiano Malgioglio furioso : si scaglia contro di lui e ci va giù pesantissimo. “È intollerabile”. E non è il solo a chiedere la sua esclusione : Grande Fratello, neppure una settimana dal via ed è già bufera. Dopo le critiche mosse dagli aspiranti inquilini, delusi dalla scelta di nomi in larga parte vicini o molto vicini al mondo dello spettacolo che hanno di fatto trasformato l’edizione Nip in una Vip 2, ecco che ad alzare la voce è uno degli opinionisti, Cristiano Malgioglio. Il cantautore infatti non le ha mandate a dire, esprimendo tutta la sua contrarietà per la permanenza ...

Barbara d’Urso martedì non va in onda : Grande Fratello si sposta : GF 15 cambia giorno: ecco perchè il reality della d’Urso passa al Lunedì martedì scorso è iniziata ufficialmente la quindicesima edizione del Grande Fratello condotta dalla giunonica conduttrice Barbara d’Urso. E gli ascolti sono stati decisamente buoni. Difatti il reality ha ottenuto oltre il 22% di share. Per questa ragione la d’Urso ieri a Pomeriggio Cinque si è sperticata nel ringraziare i tantissimi telespettatori, che ...

Grande Fratello - il Ken umano senza capelli : l'incredibile trasformazione di Angelo Sanzio : FUNWEEK.IT - Non appena ha fatto il suo ingresso nella casa, il Ken del GF 15, in arte Angelo Sanzio, ha immancabilmente attirato su di sé l'attenzione degli altri concorrenti e del pubblico a casa, ...

Grande Fratello 2018 già si sposta : quando va in onda la seconda puntata : Mediaset sposta la seconda puntata di Grande Fratello 2018 a lunedì 23 aprile Dopo la prima settimana di programmazione, Grande Fratello 2018 già si sposta. Proprio così: la seconda puntata del reality show di Canale5 non andrà in onda martedì 24 aprile ma lunedì 23. E’ questo il cambio di palinsesto deciso da Mediaset. L’azienda […] L'articolo Grande Fratello 2018 già si sposta: quando va in onda la seconda puntata proviene da ...

VERONICA SATTI - Grande FRATELLO/ Bobby Solo all'attacco : "i ricongiungimenti non si fanno in tv" : VERONICA SATTI, GRANDE FRATELLO 2018, chi è la figlia di Bobby Solo? Il primo scontro nella Casa con Luigi Mario per colpa del cognome... Favoloso!(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 15:01:00 GMT)

Danilo Aquino altezza - peso e foto fisico del concorrente del Grande Fratello 2018 : Quanto è alto Danilo Aquino e quanto pesa? Due curiosità che i telespettatori vogliono assolutamente sapere, soprattutto dopo averlo visto accanto ad altri concorrenti del Grande Fratello 2018: l'altezza di Danilo Aquino non è impossibile da scoprire e, non a caso, troverete proprio quello che stavate cercando poco più in basso. Nonostante abbia fatto tanta ironia su sé stesso, lasciandosi persino chiamare da Angelo "zuccheriera", Danilo non è ...

Mariana Falace altezza - peso e foto fisico della concorrente del Grande Fratello 2018 : peso e altezza di Mariana Falace vi permetteranno di conoscere meglio questa biondissima concorrente del Grande Fratello 2018 determinata e sempre pronta a mettersi in gioco! A poco a poco, emergono sempre più curiosità sul suo conto e non sono pochi quelli che vogliono sapere i suoi segreti più intimi... Adesso accontentiamoci però di rispondere alla domanda "quanto è alta Mariana Falace del GF e quanto pesa" e poi pensiamo alla sua vita ...

Patrizia Bonetti altezza - peso e foto fisico della concorrente del Grande Fratello 2018 : Quali sono peso e altezza di Patrizia Bonetti? fisico da modella (le sue misure sono perfette), aria da diva, grinta che la caratterizza, Patrizia ha dimostrato di essere molto sicura di sé non appena ha messo piede nella Casa del Grande Fratello 2018. Anche se a Danilo Aquino non è piaciuta perché - a suo dire - avrebbe "la puzza sotto al naso". Sicuramente è molto esigente in fatto di fidanzati: ha infatti spiegato che non devono essere ...

Veronica Satti altezza - peso e foto fisico della concorrente del Grande Fratello 2018 : peso e altezza di Veronica Satti non sono un mistero perché questa dolce ragazza è stata al centro dell'attenzione pubblica qualche tempo fa, precisamente quando ha parlato del suo rapporto difficile col padre Bobby Solo. Per lanciare un messaggio al suo papà, aveva scelto Pomeriggio 5, il programma condotto da Barbara d'Urso: quest'ultima ha deciso di volere nel cast del Grande Fratello 2018 anche lei per permetterle (chi lo sa) di ...

Chi è Danilo Aquino? Biografia - età e vita privata del concorrente del Grande Fratello 2018 : Chi è Danilo Aquino? Il concorrente del Grande Fratello 2018 è già molto amato dal pubblico del reality show: sono bastate un paio d'ore per entrare nel cuore degli italiani, ma questo farà sì che rimanerci sarà ancor più difficile! Ormai ci si aspetta tanto da lui e soprattutto non ci si aspetta che faccia passi falsi, ma naturalmente potremo capire se le prime impressioni sono state giuste o sbagliate soltanto nelle prossime settimane, ...

Angelo Sanzio ha pochi capelli dopo un giorno al Grande Fratello : il motivo : Da due giorni dall'inizio della sua avventura nella casa del Grande Fratello Vip, Angelo Sanzio è il concorrente più discusso sul web. dopo le sue prime apparizioni negli studi di Domenica Live come "Ken italiano" insieme all'omologo Rodrigo Alves, è stato da subito notato dalla conduttrice Barbara D'Urso che gli ha dato la possibilità di mettersi in gioco nel reality di Canale 5. La sua vita Giuseppe Capparella, nome d'arte Angelo Sanzio, è ...

Grande Fratello 15 - rischio espulsione per un concorrente. Malgioglio : “deve uscire immediatamente” : Prima esclusione in arrivo al Grande Fratello 2018? A richiederla a gran voce è Cristiano Malgioglio che si è scagliato contro Danilo per alcune sue frasi omofobe e razziste La nuova edizione del Grande Fratello 15 è partita col botto. Non solo in termini di ascolti, ma anche per le prime discussioni scoppiate all’interno della casa. In realtà da alcune ore il web è letteralmente impazzito contro uno dei concorrenti rinchiusi nella casa ...

Grande Fratello 2018 - gieffini nascondono oscuri segreti! Ecco chi sono! : Il Grande Fratello 15 è appena iniziato e già Ecco che spuntano nuove rivelazioni sui concorrenti che sono entrati nella casa. Tra battute omofobe e qualche scheletro nell’armadio, Ecco le ultime news su alcuni neo gieffini! Eravamo sicuri che il Grande Fratello 15, vista l’eterogeneità dei concorrenti, avrebbe catturato sin dalla prima puntata l’attenzione dei telespettatori, e con la sapiente conduzione ...

Grande Fratello 15 - Bobby Solo alla figlia Veronica Satti : "I ricongiungimenti non si fanno in tv" : Bobby Solo , in un’intervista esclusiva al settimanale Spy in edicola da venerdì 20 aprile, replica alle accuse della figlia Veronica Satti: Sono contento se mia figlia Veronica ottiene successo con il Grande Fratello, anzi mi auguro che vinca il reality e guadagni i 100mila euro del premio. Sarei felicissimo. Io ho raggiunto la popolarità cantando “Una lacrima sul viso” e non ho mai sputtanato le persone. Invece ora si sta tentando di ...