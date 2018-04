Grande Fratello 15 | Puntata 19 aprile 2018 | Anticipazioni e diretta

Grande Fratello - il senegalese Baye Dame contro Patrizia : 'Non si gioca col pane - quella m***'. Prima vergogna : Primo litigio al Grande Fratello : il senegalese Baye Dame rischia di diventare, dopo pochi giorni, la persona più discussa nel reality condotto da Barbara D'Urso. A farlo arrabbiare è stato l'uso, '...

Grande Fratello 15 : prima doccia sensuale nella casa : Sono passate solo poche ore da quando la padrona di casa, Barbara D’Urso, ha dato il via all’edizione numero 15 del Grande Fratello, e ci sono già due concorrenti che non hanno perso tempo a mostrare i propri corpi davanti alle telecamere del reality. Mariana e Alessia doccia hot La prima doccia del Grande Fratello 15 va in onda in diretta all’ora di pranzo su Mediaset Extra e vede protagoniste la 22enne piemontese Alessia Prete e la 23enne ...

Grande Fratello 15 - Cristiano Malgioglio : "Danilo Aquino deve uscire immediatamente" : Sono passate poche ore dall'esordio del Grande Fratello e già scoppia il primo “caso”. E a farlo deflagrare è Cristiano Malgioglio, l'opinionista scelto da Barbara D'Urso, insieme a Simona Izzo, per dare pepe alla trasmissione. prosegui la letturaGrande Fratello 15, Cristiano Malgioglio: "Danilo Aquino deve uscire immediatamente" pubblicato su Gossipblog.it 19 aprile 2018 10:59.

Grande Fratello - lite tra Baye Dame e Patrizia Bonetti : volano insulti : Baye Dame sbotta contro Patrizia Bonetti al Grande Fratello 15 E’ bastato un innocuo gioco con il cibo a scaldare l’animo di Baye Dame che nella Casa del Grande Fratello si è scagliato duramente contro Patrizia Bonetti. Il concorrente che viene dal Senegal ha affermato dopo aver visto la scena che non voleva fare il moralista però non riusciva affatto a vedere che i suoi coinquilini giocano con il pane quando c’è gente che ...

Grande Fratello Vip : Iva Zanicchi concorrente della prossima edizione : Iva Zanicchi concorrente al Grande Fratello Vip? La cantante pronta per l’edizione del reality Mancano ancora diversi mesi per la prossima edizione del Grande Fratello Vip ma, stando alle ultime indiscrezioni, pare che la produzione del programma stia già iniziando a reclutare i primi concorrenti. Tra questi, stando a quanto scritto dal settimanale Oggi, spunta […] L'articolo Grande Fratello Vip: Iva Zanicchi concorrente della ...

Grande Fratello - il Ken umano senza capelli : l'incredibile trasformazione di Angelo Sanzio : FUNWEEK.IT - Non appena ha fatto il suo ingresso nella casa, il Ken del GF 15, in arte Angelo Sanzio, ha immancabilmente attirato su di sé l'attenzione degli altri concorrenti e del pubblico a casa, ...

Grande Fratello 15 - scoppiano i primi litigi. La drag queen fa a pezzi Patrizia : Il cast del Grande Fratello 15 , composto da amici, parenti, conoscenti e opinionisti di Barbara d'Urso , sta già dando le prime soddisfazioni notturne nonostante la diretta stacchi alle 2 di notte , ...

Grande Fratello 2018/ Angelo commuove tutti - il primo confessionale del Ken Umano : GRANDE FRATELLO 2018, News dalla Casa. Nascono già i primi flirt e le prime antipatie nella. Matteo Gentili e Patrizia Bonetti prima coppia di questa edizione?(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 08:49:00 GMT)

Grande Fratello 2018 : le parole inaspettate di Paola sull’ex fidanzato Video : Finalmente ieri sera sulla rete ammiraglia Mediaset è andata in onda la quindicesima edizione del reality show “Grande Fratello [Video]”, prodotto da Endemol Shine Italy. Di recente, l’ex naufraga #Paola di benedetto ha fatto delle rivelazioni inaspettate sull’ex fidanzato #Matteo Gentili. Matteo Gentili critica l'ex fidanzata Il 17 aprile 2018 sugli schermi televisivi italiani è ritornata la popolare trasmissione #Grande Fratello, con ...

Grande Fratello 2018/ News - primi flirt e antipatie nella Casa : Simone - Mariana e Matteo protagonisti! : Grande Fratello 2018, News dalla Casa. Nascono già i primi flirt e le prime antipatie nella. Matteo Gentili e Patrizia Bonetti prima coppia di questa edizione?(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 07:00:00 GMT)

Grande Fratello 15 - è subito lite. Patrizia e Baye si scontrano per colpa del pane : "La gente muore di fame" : Nemmeno ventiquattr’ore assieme ed è già scoppiata la prima lite all’interno della casa del Grande Fratello. Protagonisti del battibecco nella serata di mercoledì Patrizia Bonetti e Baye Dame Dia, che si sono scontrati in cucina di fronte ad altri inquilini.La giovane bolognese stava creando degli occhiali con del pane e la scena ha fin da subito irritato il ventinovenne di origine africana. “Scusate, non voglio fare il moralista ...

Grande Fratello 15 - Baye Dame è una drag queen (foto) : Baye Dame, uno dei concorrenti "nip" del Grande Fratello 15, in realtà è molto famoso nell'ambiente lgbt romano. Come ha confermato Vladimir Luxuria su Twitter, il ragazzo con origini senegalesi "è una bravissima drag-queen" e lavora dal 2010 nel famoso locale gay di Roma Muccassassina con il nome Obama The queen (con precisione, nella sala house). Baye, che si fa chiamare anche Papi, dopo aver terminato gli studi presso l'Accademia del ...

Baye Dame perde le staffe : lite tra i concorrenti del Grande Fratello : Grande Fratello, prima lite in Casa: Baye Dame su tutte le furie I concorrenti del nuovo Grande Fratello sono già entrati nel clou del gioco. Dopo la prima diretta condotta da Barbara d’Urso, gli inquilini della Casa più spiata d’Italia hanno iniziato a conoscersi e ad avere i primi approcci. A quanto pare, i dissapori […] L'articolo Baye Dame perde le staffe: lite tra i concorrenti del Grande Fratello proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello 2018/ Danilo Aquino nella bufera : frasi razziste e omofobe sui social : Grande Fratello 2018, eliminato Simone: gli ascolti tv premiano Barbara D'Urso che, come Maria De Filippi, deve vedersela con la concorrenza di Rai 1. Il commento di Giancarlo Scheri.(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 23:11:00 GMT)