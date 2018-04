Governo | Toninelli | “Spero che il Pd faccia passo avanti Veto su Renzi? Se firmiamo

Toninelli (M5s) : “Facciamo partire il Governo - con chi interessa poco” : Toninelli (M5s): “Facciamo partire il governo, con chi interessa poco” “Facciamo questo contratto, facciamo partire ilgoverno e facciamo le cose che sono scritte in questo contratto.Con chi mi interessa poco” dice il capogruppo M5s al Senato. Ieri la giornata di consultazioni di Casellati non ha portato novità. Oggi il secondo round Continua a leggere

Governo : Toninelli - mai con Berlusconi - spero Pd faccia passo avanti : Roma, 19 apr. (AdnKronos) – “Non possiamo scrivere il contratto” di Governo “con Berlusconi. E’ praticamente impossibile. Ci sono divergenze programmatiche enormi con Berlusconi. Che cosa andiamo a fare con un personaggio che appartiene al passato, con cui non abbiamo convergenze? Non siamo autolesionisti”. A ribadirlo, ai microfoni di Non Stop News su Rtl 102.5, è il capogruppo M5S a Palazzo Madama Danilo ...

Governo : Toninelli - matrimonio con Lega? Fosse per noi già al tavolo : Roma, 19 apr. (AdnKronos) – Il matrimonio tra Movimento Cinque Stelle e la Lega s’ha da fare o no? “Se Fosse per il Movimento Cinque Stelle questo matrimonio, che vedo come un contratto di Governo con tanti punti, saremmo già al tavolo per scriverlo”. Lo dice, ai microfoni di Non Stop News su Rtl 102.5, il capogruppo M5S a Palazzo Madama Danilo Toninelli.“Purtroppo Salvini è a un bivio e quando venerdì, al termine ...

Toninelli (M5s) : "Facciamo partire il Governo - con chi interessa poco" : "Facciamo questo contratto, facciamo partire ilgoverno e facciamo le cose che sono scritte in questo contratto.Con chi mi interessa poco" dice il capogruppo M5s al Senato. Ieri la giornata di consultazioni di Casellati non ha portato novità. Oggi il secondo round

Toninelli : far partire Governo - ma no Cav : 10.25 "La preferenza sono i cittadini.Facciamo questo contratto,facciamo partire il governo e facciamo le cose scritte in questo contratto. Con chi mi interessa poco". Così il capogruppo di M5S a "Rtl 102,5",dopo aver ribadito il no dei Cinquestelle a Berlusconi. Toninelli spiega che dopo il tentativo di Casellati, "continueremo a parlare con il Pd. Martina ha parlato di temi presenti anche nel nostro programma,però non fanno il passo avanti. ...

Governo : Toninelli - da Di Battista paragone sbagliato Dudù-Salvini : Roma, 19 apr. (AdnKronos) – Alessandro Di Battista “poteva evitare” di paragonare il segretario della Lega Matteo Salvini a Dudù. Lo ha sottolineato il capogruppo M5S al Senato, Danilo Toninelli, ospite questa mattina nella trasmissione ‘Non Stop News’, condotta da Pierluigi Diaco, Fulvio Giuliani e Giusi Legrenzi, in onda su Rtl 102.5. “Di Battista -ha aggiunto il senatore pentastellato- a volte usa un ...

Governo - Toninelli a Salvini : “Senza di noi non ci sono i numeri”. Grillo : “Ce la mettiamo tutta per trovare uno sbocco” : Matteo Salvini, appena prima che uscisse la notizia sulla telefonata tra lui e Di Maio, entrando in Senato non si ferma a rispondere alle domande dei cronisti. Anche Danilo Toninelli è reticente – “Non rilascio dichiarazioni”. Poi decide di concedersi una replica secca alle affermazioni di alle affermazioni di Salvini e degli altri esponenti del centrodestra: “Senza il M5S non ci sono i numeri per formare un ...

Governo - Toninelli : "Un premier terzo non ha senso" : Il capogruppo M5S al Senato chiude agli azzurri. "Berlusconi è il passato" CONSULTAZIONI / Orari e calendario Governo 2018, italiani stanchi dello stallo. E il 58% è per il voto

CENTRODESTRA - CAOS SALVINI-BERLUSCONI/ Toti - Governo : “meglio Di Maio del Pd”. Toninelli - “no Forza Italia” : CENTRODESTRA, Salvini molla Berlusconi per Di Maio? Consultazioni e Governo: Toti vuole partito unico, "ci vuole accordo per M5s, elezioni nefaste". Casaleggio e Pd, le prossime mosse(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 13:30:00 GMT)

Governo. Toti : accordo M5S-centro destra possibile. Toninelli risponde : interlocutori sono Lega e Pd : Dal voto non è uscita una maggioranza e dalle consultazioni non sono emerse intese, servirà un nuovo giro la prossima settimana. Mattarella sintetizza così gli incontri con i partiti per la formazione del governo e sollecita le forze politiche a trovare convergenze. Di Maio chiude a Fi e propone un contratto con Lega o Pd. Secondo il forzista Toti è possibile trovare un programma minimo di Governo tra centrodestra e M5S. Il dem Delrio dice no ad ...

Governo : Toninelli - interlocutori sono Lega e Pd - no Fi : Roma, 6 apr. (AdnKronos) – ‘Gli interlocutori sono la Lega e il Partito Democratico e ci interessano i contenuti. Forza Italia è Berlusconi. Penso che in Fi potrebbero fare un grande sforzo di responsabilità e permettere a Salvini di fare un Governo di cambiamento, insieme al Movimento Cinque Stelle”. Replica così, questa mattina ad Agorà su RaiTre, Danilo Toninelli, capogruppo al Senato del Movimento Cinque Stelle, alle ...

Governo - Toninelli : “Nostro appello è una cosa seria. Berlusconi? La sua storia politica deve essere messa da parte” : Ore 21:30. Termina la riunione congiunta dei gruppi del M5s di Camera e Senato, all’indomani dell’inizio delle consultazioni del Presidente della Repubblica. A spiegare la novità di giornata, e cioè la proposta di un ‘contratto di Governo’ lanciata da Luigi Di Maio, è Danilo Toninelli. “Stiamo rispettando quanto detto in campagna elettorale, se non avessimo avuto la maggioranza, avremmo fatto un appello alle altre ...

'L'M5s vuole andare al Governo con Di Maio premier' - Toninelli - : Roma, 3 apr. , askanews, 'Noi vogliamo andare al governo del Paese con Luigi di Maio premier e un programma chiaro da attuare, a partire dal tagli ai costi della politica, dei vitalizi, lotta alla corruzione, lavoro e fisco'. Lo ha dichiarato, parlando a Montecitorio,il capogruppo M5s al Senato Danilo Toninelli. 'Penso che questo sia …

'L'M5s vuole andare al Governo con Di Maio premier' - Toninelli : Roma, 3 apr. , askanews, 'Noi vogliamo andare al governo del Paese con Luigi di Maio premier e un programma chiaro da attuare, a partire dal tagli ai costi della politica, dei vitalizi, lotta alla corruzione, lavoro e fisco'. Lo ha dichiarato, parlando a Montecitorio,il capogruppo M5s al Senato Danilo Toninelli. 'Penso che questo sia …