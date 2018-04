Governo | Salvini | “Fondata speranza di superare la politica del no” Poi l’appello al

Salvini : M5s superi veti e politica no - Governo di chi ha vinto : ... contro-consultazioni, veti e contro-veti, nutriamo la fondata speranza che si riesca finalmente a superare la politica del no che molti hanno portato avanti fino a oggi. Abbiamo riportato alla ...

Salvini : improponibile un Governo con chi ha perso : Roma, 19 apr. , askanews, 'Riteniamo improponibile un governo con chi ha perso'. Lo ha detto Matteo Salvini,a nome del centrodestra, al termine delle consultazioni con la presidente del Senato, ...

Consultazioni - Salvini : M5S venga al tavolo senza veti. Improbabile Governo con chi ha perso : A palazzo Giustiniani Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. "Nutriamo la fondata speranza che si riesca finalmente a superare la politica del no che in molti hanno portato avanti fino a oggi", ha detto al termine delle Consultazioni con la Casellati, Matteo Salvini.

Governo - consultazioni Casellati – Diretta – Salvini : “M5s parli di programmi e non di posti. Ma ci sono segnali di novità” : E’ il giorno del secondo giro di consultazioni della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, incaricata del mandato esplorativo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella di verificare un’eventuale maggioranza da comporre tra i partiti di centrodestra e i Cinquestelle. La presidente Casellati andrà domani al Quirinale a riferire gli esiti dei colloqui. Alle 14,30 la seconda carica dello Stato ha ricevuto la ...

Governo - secondo giro di consultazioni per Casellati. Salvini insiste : “Il M5S tolga il veto su Berlusconi” : Il centrodestra si è presentato unito, alle 14.30 a palazzo Giustiniani, per il secondo giro di consultazioni, una risposta a Luigi Di Maio che ieri lo aveva bollato come un «artifizio elettorale». Dopo l’incontro, che è durato poco meno di un’ora, ha parlato Matteo Salvini, con Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi silenti al suo fianco. Il segretari...

Casellati ci riprova - Salvini : no a Governo con il Pd. Toninelli (M5S) : «Se fallisce - spero nel Pd» : Via al secondo roud di consultazioni condotte dal presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati per tentare di capire se esistono dei margini per formare un governo M5S-Lega. La...

M5s Toninelli “spero patto Pd - mai Berlusconi”/ Governo - Salvini “li convinco io” : Rosato “no ruota di scorta” : Governo, Giorgetti apre a Di Maio premier: Toninelli invece chiude su Centrodestra, "accordo con Lega ma senza Berlusconi. Se fallisce Casellati, speriamo in un accordo col Pd"(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 13:23:00 GMT)

Salvini : Governo del presidente per cosa? Non ha appoggio Lega : Roma, 19 apr. , askanews, - Il segretario della Lega, Matteo Salvini, è tornato a bocciare l'ipotesi di un "governo del presidente" in una intervista a Repubblica tv: "Per fare cosa? Con che programma?...

Salvini : Governo del presidente per cosa? Non ha appoggio Lega : Roma, 19 apr. , askanews, Il segretario della Lega, Matteo Salvini, è tornato a bocciare l'ipotesi di un 'governo del presidente' in una intervista a Repubblica tv: 'Per fare cosa? Con che programma? ...

TONINELLI - M5S “Governo CON LEGA - MAI CON BERLUSCONI”/ Toti sta con Salvini : "Qualcuno subito a Palazzo Chigi" : Governo, Giorgetti apre a Di Maio premier: TONINELLI invece chiude su Centrodestra, "accordo con LEGA ma senza Berlusconi. Se fallisce Casellati, speriamo in un accordo col Pd"(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 12:02:00 GMT)

Governo : Toninelli - da Di Battista paragone sbagliato Dudù-Salvini : Roma, 19 apr. (AdnKronos) – Alessandro Di Battista “poteva evitare” di paragonare il segretario della Lega Matteo Salvini a Dudù. Lo ha sottolineato il capogruppo M5S al Senato, Danilo Toninelli, ospite questa mattina nella trasmissione ‘Non Stop News’, condotta da Pierluigi Diaco, Fulvio Giuliani e Giusi Legrenzi, in onda su Rtl 102.5. “Di Battista -ha aggiunto il senatore pentastellato- a volte usa un ...

Governo - Salvini : “Di Maio si crede al centro dell’universo - il sole. E’ arrivato secondo - non può dettar legge” : Il leader della Lega Matteo Salvini incontra i giornalisti a Catania, nel giorno in cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha affidato alla presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati il mandato esplorativo sui partiti per la formazione di un Governo. “Di Maio è arrivato secondo, non può dettar legge. Dica agli italiani se è disposto a fare come ho fatto io: un passo di lato per agevolare la formazione di un Governo. ...

Esplorata la fine del Governo Salvini-Di Maio : C'è un'antica sapienza costituzionale in questa "esplorazione" dall'esito annunciato ma non inutile. Perché è chiaro che al Quirinale non occorre attendere la giornata di venerdì per capire che, anche questo giro, non porterà né un governo, né un serio e credibile "innesco" di trattativa tra centrodestra e Cinque Stelle o tra Lega e Cinque stelle. Basta scorrere le dichiarazioni, anche quelle ...

Governo - Di Maio a Salvini : "Non c'è più tempo decida entro questa settimana" : LaPresse, "Sono stato accusato da Salvini di porre dei veti e non si capisce perché io non possa porli su Berlusconi e lui sul Pd. Noi siamo insieme alla Lega le uniche due forze che non si pongono ...