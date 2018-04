Governo | Meloni | perso tempo? Oggi meno che altre volte

Governo : Meloni - M5S-Pd? non rispettoso volontà popolare : Roma, 19 apr. (AdnKronos) – Un Governo M5S-Pd “sarebbe un Governo che non tiene conto della volontà popolare. Un Governo dei secondi con i terzi e magari con chi è arrivato sesto, cioè quelli di Liberi e Uguali, per scalzare chi è arrivato primo non sarebbe rispettoso della volontà degli elettori”. Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di Fdi, lasciando palazzo Giustiniani dopo le consultazioni della presidente Elisabetta ...

Governo : Meloni - M5S-Pd? non rispettoso volontà popolare : Roma, 19 apr. (AdnKronos) – Un Governo M5S-Pd “sarebbe un Governo che non tiene conto della volontà popolare. Un Governo dei secondi con i terzi e magari con chi è arrivato sesto, cioè quelli di Liberi e Uguali, per scalzare chi è arrivato primo non sarebbe rispettoso della volontà degli elettori”. Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di Fdi, lasciando palazzo Giustiniani dopo le consultazioni della presidente Elisabetta ...

Meloni : 'Con M5s aperti al dialogo ma guida del Governo a noi' : La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, al termine delle consultazioni conferma la difficoltà di trovare un accordo con il M5s per una maggioranza di governo. "In particolare in Di Maio ...

Meloni : buon lavoro Casellati - Governo sia a guida centrodestra : Roma, 18 apr. , askanews, 'Auguriamo buon lavoro alla presidente Casellati, incaricata dal presidente Mattarella di continuare a dialogare con le forze politiche con l'obiettivo di dare a breve un ...

Meloni : Governo autorevole - no a inciuci : 16.36 "Un governo autorevole non è mai frutto di un inciucio". Lo ha detto la leader di FdI Meloni. "Siamo disponibili a dialogare con il M5S, ma a un certo vorrei parlare di contenuti,partendo dal centrodestra alla guida del governo",spiega. Riconosce che con Berlusconi in questi giorni "ci sono state incomprensioni per alcune sue frasi", ma "è giusto mantenere gli impegni presi con i cittadini e l'unità della coalizione". "Ci fidiamo del ...

Meloni a Vinitaly : Governo autorevole sì - Governo di inciucio no : Verona, 15 apr. , askanews, 'Un governo davvero autorevole non è mai governo di inciucio. In Italia di governi di inciucio ne abbiamo avuti diversi: del presidente e di responsabilità nazionale e sono ...

Governo : Meloni - guidarlo tocca a noi : ANSA, - VERONA, 15 APR - "Per quanto un bicchiere di vino possa favorire il dialogo, il vino veritas, non credo sia il giorno per poter mettersi a parlare di questo". Lo afferma la leader di Fdi nel ...

Governo SALVINI-DI MAIO : SCOGLIO BERLUSCONI/ Consultazioni - M5S-Lega : il monito di Giorgia Meloni : Consultazioni da Mattarella: Di MAIO 'GOVERNO con Lega o Pd, ma fuori BERLUSCONI'. Salvini, 'noi uniti' ma Giorgetti 'Silvio inopportuno'.

Di Maio : mai fiducia a un Governo Salvini-Berlusconi-Meloni : Roma, 11 apr. , askanews, 'Il M5S non voterà mai la fiducia a un governo con Salvini premier che ha la fiducia di Meloni e Berlusconi'. Lo ha detto Luigi Di Maio, leader del Movimento 5 stelle, ...

Governo - Meloni : 'Salvini spieghi a Di Maio che non ci dividiamo' : Al vertice ad Arcore "abbiamo concordato che spetta al centrodestra formare il Governo, Di Maio se ne faccia una ragione". Lo ha dichiarato la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, aggiungendo ...

Berlusconi-Salvini-Meloni : "Spetta al centrodestra formare il nuovo Governo" : Mentre ad Arcore il centrodestra si riunisce e rivendica l'incarico per la formazione del governo, Di Maio incontra Grillo nella villa di Casaleggio: "Capisco che Salvini abbia difficolta a sganciarsi da Berlusconi"

Centrodestra “Governo uniti Salvini-Berlusconi-Meloni”/ Di Maio “Lega si condanna” : Pd decisivo o nuovo voto : Salvini, Berlusconi, Meloni: oggi vertice Centrodestra ad Arcore. Leader Lega, “Governo a noi, possibile premier terzo”. Di Maio, "no ad ammucchiate con cdx". Tutti gli scenari(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 18:50:00 GMT)

Berlusconi-Salvini-Meloni : 'Spetta al centrodestra formare il Governo' : I tre leader del centrodestra "rivendicano la necessità che dopo anni di governi nati da giochi di palazzo, il prossimo esecutivo sia rispettoso della volontà espressa dai cittadini nelle elezioni" ...

SALVINI - BERLUSCONI - MELONI : “Governo CENTRODESTRA”/ Vertice Arcore - “premier terzo” : Di Maio “no ammucchiate” : SALVINI, BERLUSCONI, MELONI: oggi Vertice Centrodestra ad Arcore. Leader Lega, “GOVERNO a noi, possibile premier terzo”. Di Maio, "no ad ammucchiate con cdx" Gli scenari(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 17:20:00 GMT)