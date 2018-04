Governo | maggioranza cercasi | tutte le ipotesi sul piatto

Governo - a Casellati mandato mirato per verifica maggioranza tra M5S e centrodestra : «Riferirò venerdì» Ecco chi è l’«esploratrice» : il ritratto : Il capo dello Stato ha incaricato la presidente del Senato per tentare di formare il nuovo Governo. Dovrà relazionare Mattarella venerdì. E Berlusconi convoca i parlamentari

Governo - Salvini : escludo incarichi a caso a chi non ha maggioranza : "Non penso che il Presidente della Repubblica conferirà incarichi a caso a qualcuno che non ha una maggioranza ed oggi noi non l'abbiamo". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, aggiungendo:...

Governo ai supplementari. Mattarella : 'Non c'è una maggioranza - serve altro tempo'. Di Maio chiude a FI : Dal primo giro di consultazioni non sono emerse intese. Il leader dei 5 Stelle ha riproposto il 'contratto di Governo' a Lega e Pd. I dem hanno confermato la linea dell'opposizione -

Mattarella : «Non c'è maggioranza - serve tempo per un Governo». Di Maio : contratto con Lega o Pd. Salvini : sì a M5S - senza intesa voto : Nessuna intesa per formare un governo, serve tempo per trovare una maggioranza. Nei prossimi giorni partirà quindi un nuovo giro di consultazioni. Si è chiuso così il secondo...

CONSULTAZIONI - DI MAIO “Governo CON LEGA O PD”/ Decisivi Salvini e Martina - Mattarella “non c’è maggioranza” : CONSULTAZIONI Quirinale da Mattarella: Governo, "non c'è maggioranza", diretta streaming video. Di MAIO, "contratto con LEGA o Pd", Salvini "Centrodestra unito", Berlusconi "niente M5s"(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 17:57:00 GMT)

