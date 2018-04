Governo | M5s | Se Casellati fallisce | speriamo nel Pd Intesa è possibile

Domani a Fico il pre incarico per un Governo M5S-Pd : Il primo giro di consultazioni è finito con il nulla di fatto. L’asso nella manica della Casellati era l’appoggio esterno

Toninelli (M5s) : “Facciamo partire il Governo - con chi interessa poco” : Toninelli (M5s): “Facciamo partire il governo, con chi interessa poco” “Facciamo questo contratto, facciamo partire ilgoverno e facciamo le cose che sono scritte in questo contratto.Con chi mi interessa poco” dice il capogruppo M5s al Senato. Ieri la giornata di consultazioni di Casellati non ha portato novità. Oggi il secondo round Continua a leggere

Governo : 14 - 30 centrodestra da Casellati - 17 - 30 M5S : Roma, 19 apr. (AdnKronos) – Il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha fissato il secondo giro di incontri con i partiti, come da mandato esplorativo conferitole dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che si terranno oggi pomeriggio. Alle 14.30 la coalizione di centrodestra; alle 17.30, Movimento 5 Stelle. I colloqui si terranno a Palazzo Giustiniani, dove verrà allestita la sala stampa a partire dalle ore ...

'Il Governo? Ho un'idea...'. Berlusconi - l'ultima speranza per non farsi fregare dal M5s : 'Abbiamo le nostre idee su come potrebbe esser risolta la questione urgente del governo del Paese. Ma non è questo il momento per esporle'. Silvio Berlusconi è didascalico. Forza Italia affronta il ...

Governo - ipotesi M5S-Pd : la palla passa a Renzi : Nell’apprendere che il suo mandato durerà un batter d’occhi, e che dovrà limitarsi a constatare se c’è il famoso accordo Salvini-Di Maio, Elisabetta Alberti Casellati non ha nascosto un filo di delusione che si è colto davanti alle telecamere. Dal Presidente della Repubblica si sarebbe aspettata un po’ di respiro, e comunque lei avrebbe volentier...

Governo - primo round di Casellati a vuoto. Lega e M5S divisi su Berlusconi : Giudizi positivi da Lega, FI e M5S. Per Toninelli, capogruppo 5S al Senato, l’incarico sarà «l’occasione per fare chiarezza». Martina (Pd):?«Centrodestra e M5s pongano fine ad ambiguità»...

Governo - Giorgetti “Di Maio premier se…”/ Le condizioni : “accetta Berlusconi e la fiducia a M5S c'è” : Governo, Giorgetti apre a Di Maio premier: mandato esplorativo del presidente del Senato Casellati, Lega-M5s è scontro per Silvio Berlusconi, le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 07:01:00 GMT)

Governo : Calenda - da Lega-M5S spettacolo indecoroso : Roma, 18 apr. (AdnKronos) – “Lo spettacolo che stanno offrendo Lega e M5S è francamente indecoroso nella forma e nella sostanza. Governare un paese del G7 è cosa seria e difficile. Questo kindergarten non è degno dell’Italia”. Lo scrive su twitter Carlo Calenda. L'articolo Governo: Calenda, da Lega-M5S spettacolo indecoroso sembra essere il primo su Meteo Web.

Meloni : 'Con M5s aperti al dialogo ma guida del Governo a noi' : La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, al termine delle consultazioni conferma la difficoltà di trovare un accordo con il M5s per una maggioranza di governo. "In particolare in Di Maio ...

Sergio Mattarella - le tre condizioni poste per un Governo : ecco perché rischiamo l'esecutivo degli orrori Pd-M5s : Il mandato che Sergio Mattarella ha affidato ad Elisabetta Casellati, presidente del Senato, si basa su tre principi , secondo quanto si mormora al Quirinale. Primo: lealtà all'Alleanza atlantica ...

Governo : Pd si prepara a entrare in gioco - renziani ‘no a M5S’ : Roma, 18 apr. (AdnKronos) – “Il problema non è quello che decide di fare il Colle, il problema è il Pd e questo Pd non farà un accordo di Governo con i 5 Stelle”. Un big renziano commenta così a fine giornata le voci che per tutti il giorno si sono alimentate nei conciliaboli alla Camera: in caso di fallimento del tentativo Casellati su centrodestra-M5S, un incarico a Roberto Fico la prossima settimana per vagliare il ...

Governo : Pd si prepara a entrare in gioco - renziani ‘no a M5S’ (2) : (AdnKronos) – Al momento, comunque, i renziani continuano a ribadire il no ai 5 Stelle. Dice Ettore Rosato: con i 5 Stelle “non c’è nessun disgelo perchè non c’è un’apertura, noi siamo obbligati dalla Costituzione a un confronto con chi riceverà un incarico, chiunque sia ci parleremo e porteremo i nostri punti programmatici, siamo interessati a che questo paese abbia un Governo e disinteressati che sia un Governo ...

Governo : a Casellati mandato esplorativo. È alta tensione M5S-Lega. Di Maio : scelta in settimana : Se vi dirà di no è perché vuole fare il premier, e allora non sa stare al mondo", ha detto ancora Salvini durante un incontro con la stampa a Catania. " Vogliamo un Governo che rispecchi il voto ...