Governo | la Casellati certifica lo stallo Se restano i veti lunedì tocca a Fico

Governo - primo round di Casellati a vuoto. Lega e M5S divisi su Berlusconi : Giudizi positivi da Lega , FI e M5S. Per Toninelli, capogruppo 5S al Senato, l’incarico sarà «l’occasione per fare chiarezza». Martina (Pd):?«Centrodestra e M5s pongano fine ad ambiguità»...

Governo - è ancora stallo : mandato Casellati - fumata grigia al primo giro : Di Maio non cede e vuole Governo solo con la Lega, ma Salvini ribadisce che non lascia allenza con Forza Italia. Berlusconi: "Da noi mai nessun veto"

Governo - incarico alla Casellati. Ultimatum Di Maio - ma Salvini non molla : Il capo dei 5 Stelle: "Decida entro questa settimana". Il leader della Lega: "Di Maio non può comandare". Giorgetti: Governo del presidente? saremo responsabili. Berlusconi: "Mai posti veti su M5s". ...

Governo : a Casellati mandato esplorativo. È alta tensione M5S-Lega. Di Maio : scelta in settimana : Se vi dirà di no è perché vuole fare il premier, e allora non sa stare al mondo", ha detto ancora Salvini durante un incontro con la stampa a Catania. " Vogliamo un Governo che rispecchi il voto ...

Governo - a vuoto il primo giro di consultazioni di Casellati. Di Maio e Lega divisi su Berlusconi : «Ripetere le stesse cose è frustrante per me e per chi mi ascolta. Di Maio o non vuole fare Governo o ha già in tasca l’accordo con Renzi. Auguri. Dal mio punto di vista il centrodestra è compatto e spero che dalle parti di Forza Italia nessuno pensi a un accordo col Pd». Il leader della Lega Matteo Salvini, replica da Catania al veto cheil M5S ha...