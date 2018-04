Governo | ipotesi M5S-Pd | la palla passa a Renzi 

Governo : Mattarella - ora verifica concreta su ipotesi centrodestra-M5S/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Solo quando Mattarella avrà a disposizione gli elementi raccolti da Casellati, potrà decidere come procedere ulteriormente, per arrivare a chiudere la crisi non in fretta, ma sicuramente in tempi rapidi e senza assecondare meline.La palla potrebbe passare a un presidente incaricato o pre-incaricato se effettivamente ci fosse da verificare ulteriormente la possibilità di arrivare alla formazione di un Governo. Oppure potrebbe ...

Governo - incarico esplorativo a Casellati. Dovrà riferire su ipotesi Centrodestra-5S : La presidente del Senato Dovrà tornare al Colle per riferire l’esito entro venerdì 20 aprile. Ma i pentastellati ribadiscono: «Il veto su Silvio Berlusconi rimane»|

Colle - mandato 'mirato' a Casellati 2 giorni per verificare l ipotesi di un Governo tra centrodestra e M5S : ROMA - Esplorazione per vedere se 'esiste una maggioranza parlamentare fra centrodestra e 5Stelle, e se c'è un'indicazione per un premier condiviso'. Poi, in tempi brevissimi - entro venerdì - tornare ...

Casellati - incarico esplorativo mirato. Due giorni per verificare l'ipotesi di Governo centrodestra-5 Stelle : incarico esplorativo mirato a Casellati. Mattarella ha ricevuto la presidente del Senato al Quirinale e le ha affidato il compito di verificare l'esistenza di una maggioranza...

Governo - mandato a Casellati per ipotesi M5s-centrodestra : Come annunciato già nei giorni scorsi da ilGiornale , il presidente della Repubblica, Ssergio Mattarella ha affidato l'incarico 'esplorativo' alla presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati . ...

Incarico mirato alla Casellati Governo - la risposta entro venerdì "Sonderà ipotesi centrodestra-M5s" : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha affidato il mandato esplorativo mirato a Maria Elisabetta Alberti Casellati. Dovrà verificare l'esistenza di una maggioranza parlamentare tra i partiti della coalizione di centrodestra e il Movimento 5 stelle Segui su affaritaliani.it

Salvini apre all'ipotesi di un premier 'terzo' - è la svolta per il Governo?? : Scade oggi, con tutta probabilità, il tempo lasciato da Sergio Mattarella ai partiti per mandare un segnale di dialogo, senza il quale sarà il capo dello Stato a decidere come procedere per dare un governo al Paese dopo 45 giorni dalle elezioni. #Salvini: Berlusconi non può fare né il Ministro, né il Senatore. Non può fare nulla. Sembra che i 5stelle facciano di tutto perché non vogliono ...

Governo - verso il mandato esplorativo Si rafforza l'ipotesi della Casellati : Sergio Mattarella attendera' di sentire dalla viva voce dei leader in parlamento la loro posizione sulla crisi siriana, elemento fondamentale di una futura politica estera del paese, poi mercoledi' o al piu' tardi giovedi' Segui su affaritaliani.it

Governo - le opzioni di Mattarella/ Ipotesi Roberto Fico : saltare Di Maio per superare il veto a Berlusconi : Governo, le opzioni di Mattarella: il mandato esplorativo alla presidente del Senato Casellati avanza tra le Ipotesi. Di Maio e Salvini non sarebbero disposti ad accettare un pre-incarico(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 11:02:00 GMT)

Ipotesi Governo 2018 - premier a Forza Italia? : Si stringe sulle Ipotesi di varo del governo. Per domani o mercoledì è attesa la mossa del Quirinale. Nei pronostici prende corpo la chance di un’incarico esplorativo a una figura istituzionale, il presidente della Camera, Fico (M5S), o la presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, la quale ha già detto che “se Mattarella chiama difficile dire di no”. Il pre-incarico alla senatrice di Forza Italia porterebbe il ...

Governo - le quattro ipotesi : Due round di consultazioni e ancora nulla di fatto . A 40 giorni dalle elezioni dello scorso 4 marzo e a 20 giorni dalla seduta inaugurale del nuovo Parlamento, l'Italia non ha ancora risolto il rebus ...

Governo - avanza l'ipotesi Fico esploratore : Dall''indecoroso balletto tra Di Maio, Salvini e Berlusconi', come lo definisce Federico Fornaro , Leu, , si uscirà in qualche modo tra un paio di giorni quando Sergio Mattarella assumerà l'iniziativa ...

Il Colle pronto a strigliare i partiti Ipotesi Governo del Presidente Svolta a 5 Stelle : dentro tutti : Ipotesi su Ipotesi; non si placa la ridda di voci sulle opzioni per dare un Governo al bel paese. partiti e, forse, anche il Capo dello Stato brancolano nel buio mentre l'opinione pubblica comincia a spazientirsi e il rischio Siria incombe. Anche durante l'ultimo giro di consultazioni, Segui su affaritaliani.it

Governo - l’operazione di Mattarella per “scongelare” i partiti (Pd compreso). E ora spunta l’ipotesi di un mandato a Fico : Le battute sui politici che si ritrovano a discutere del Governo mentre sbevazzano vino – parlandosi da stand a stand – potrebbero tendere all’infinito. Ma neanche l’alcol toglie i freni che inibiscono una maggioranza. L’incomunicabilità è il tratto principale: Salvini parla di centrodestra unito, Di Maio gli risponde che così vuol dire “fare un danno al Paese”, Berlusconi parla per la terza volta in due ...