Governo | consultazioni Casellati – Diretta – Salvini | “M5s parli di programmi e non di

ilfattoquotidiano

: Al #Senato per le consultazioni con la Presidente #Casellati. Una cosa è certa: l'idea di un governo di centrodestr… - Mov5Stelle : Al #Senato per le consultazioni con la Presidente #Casellati. Una cosa è certa: l'idea di un governo di centrodestr… - carlaruocco1 : Ecco le dichiarazioni di Luigi Di Maio dopo le consultazioni con la Presidente Casellati. Una cosa è certa: l'idea… - RaiRadio2 : Qualcuno ha detto “esploratori”? Ritwitta e contribuisci alla formazione di un governo efficientissimo! Ascoltaci s… -

(Di giovedì 19 aprile 2018) E’ il giorno del secondo giro didella presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti, incaricata del mandato esplorativo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella di verificare un’eventuale maggioranza da comporre tra i partiti di centrodestra e i Cinquestelle. La presidenteandrà domani al Quirinale a riferire gli esiti dei colloqui. Alle 14,30 la seconda carica dello Stato ha ricevuto la delegazione del centrodestra, che si è presentata unita al contrario del primo giro a Palazzo Giustiniani, mentre alle 17,30 toccherà di nuovo al M5s. Le premesse non sono positive: Luigi Di Maio ha ribadito che non è disponibile a governare con Forza Italia. Silvio Berlusconi ha invece spiegato che il suo partito non pone veti sui Cinquestelle, mentre Matteoha chiesto ai Cinquestelle responsabilità per far partire ungià la ...